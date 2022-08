Samsung annonce le Galaxy Z Flip 4 à clapet pliable avec une batterie plus grande, un meilleur appareil photo et un design raffiné

Très attendu: le nouveau Galaxy Z Flip 4 de Samsung est livré avec une multitude d’améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment une batterie plus grande, un meilleur appareil photo principal, une charnière repensée et le nouveau SoC phare de Qualcomm. La société propose également un outil de configuration soigné sur son site où vous pouvez mélanger et assortir différentes couleurs pour chaque moitié du dos et du cadre du Flip, ce qui donne 75 combinaisons uniques.

Lors de l’événement Unpacked d’aujourd’hui, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Flip 4, son tout nouveau téléphone pliable à clapet. Les pliables de la société sont devenus très populaires ces derniers temps, et les seules alternatives au Flip sont la série Razr relancée de Motorola et le Huawei P50 Pocket.

Le Z Flip 4 dispose d’un écran AMOLED pliable de 6,7 pouces 1 080 x 2 640 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10+. À côté des caméras, il y a un deuxième écran AMOLED qui mesure 1,9 pouces et a une résolution de 260 x 512. Vous pouvez afficher divers widgets et paramètres rapides sur cet écran de couverture, contrôler les appareils domestiques intelligents, passer à votre carte Samsung Wallet préférée, ou utilisez-le comme viseur lorsque vous prenez des selfies avec les caméras principales.

Le processeur pliable de Samsung est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, ainsi que par 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. À l’arrière, il y a une paire de capteurs de 12 mégapixels : un appareil photo principal avec OIS et un ultra large. Il y a aussi une caméra selfie de 10 mégapixels assise dans une découpe perforée.

Le combiné est livré avec une batterie de 3 700 mAh, 400 mAh de plus que le Z Flip 3 de l’année dernière. La charge filaire est également un peu plus rapide que son prédécesseur à 25 W, tandis que la charge sans fil est limitée à seulement 10 W. Les autres caractéristiques incluent la résistance à l’eau IPX8 et une charnière légèrement plus fine.

Côté logiciel, le téléphone exécute OneUI 4.1 de Samsung sur Android 12. La firme coréenne a ajouté plus d’options de mode Flex qui réorientent l’UX dans les applications lorsque l’écran est partiellement plié, le faisant fonctionner comme un petit ordinateur portable.

Le Galaxy Z Flip 4 de Samsung est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui et sera expédié le 26 août avec un prix à partir de 999 $.