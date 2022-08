Guardian VPN pour iOS acquis par DNSFilter, restera disponible en tant que sa propre application

Guardian, l’application pare-feu et VPN populaire pour iPhone et iPad, a un nouveau propriétaire. Tel que rapporté pour la première fois par Tech Crunch, l’application a été acquise par DNSFilter, une société spécialisée dans le filtrage de contenu Web et la protection contre les menaces.

Guardian a été fondé par Will Strafach, mieux connu de nombreux utilisateurs d’iPhone sous le nom de Chronic, pour permettre aux utilisateurs de protéger leurs informations personnelles telles que les adresses IP et les données de localisation. Strafach était autrefois l’un des noms les plus connus dans le monde du jailbreak pour iPhone.

Guardian est décrit comme un « puissant VPN bloquant les trackers ». L’application fonctionne en empêchant les tiers non autorisés de collecter vos données en acheminant les données via un réseau privé virtuel crypté :

Nous croyons fermement que les gens devraient pouvoir utiliser des applications sur leurs appareils numériques sans craindre que leurs données soient vendues à des tiers inconnus. Des données dont vous n’êtes pas toujours conscient que vous partagez, telles que des informations confidentielles sur les soins de santé, les habitudes de voyage et les choix de style de vie. Guardian Firewall empêche les tiers non autorisés de collecter secrètement vos informations personnelles tout en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire contre les pirates et les sites Web non sécurisés avec notre puissant VPN, en protégeant les mots de passe, l’historique des recherches et d’autres données sensibles.

Dans une déclaration sur l’acquisition, DNSFilter a expliqué qu’il serait en mesure de combiner les capacités de Guardian avec sa technologie existante pour « perturber le marché des passerelles Web sécurisées ». Tech Crunch explique :

Le co-fondateur et PDG de DNSFilter, Ken Carnesi, a déclaré que si les passerelles Web sécurisées jouent un « rôle essentiel » dans les stratégies de cybersécurité modernes, la combinaison de la sécurité de la couche DNS avec un pare-feu et un combo VPN « présente une énorme opportunité commerciale et atténue les problèmes auxquels les clients sont confrontés avec l’héritage Technologie SWG.

Guardian restera une application autonome après l’acquisition. L’application est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec des achats intégrés et des abonnements.

