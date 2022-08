Apple TV+ commande un documentaire A24 sur la vie et la carrière de Steve Martin

Apple TV + recevra bientôt un documentaire sur la vie et la carrière de Steve Martin car A24 le produira aux côtés de Morgan Neville et Tremolo Productions de Caitrin Rogers. Ce sera un autre ajout à la liste croissante des documentaires Apple Original.

Tel que rapporté exclusivement par Le journaliste hollywoodien, le doc de Steve Martin est toujours sans titre mais sera divisé en deux parties. Le film sera réalisé par le cinéaste oscarisé Morgan Neville.

« C’est la prise de quelqu’un d’autre », dit Martin THR du processus. « Ils ont trouvé beaucoup de documents d’archives. « Ils ont trouvé une photo de mon père en 1944 en Allemagne, en tournée Notre ville avec l’USO.

Selon la publication, Steve Martin a été nominé pour trois Emmy Awards pour son travail sur la comédie Hulu Seuls les meurtres dans le bâtiment et est la star de The Jerk, Roxanne, Parentalitéet plus.

Pour l’instant, on ne sait pas quand le documentaire sera disponible pour les utilisateurs, car Apple n’a pas encore annoncé ce nouveau projet.

Récemment, Apple TV + a annoncé une commande de série pour la nouvelle comédie dramatique Terre de femmes mettant en vedette et produit par l’actrice primée Eva Longoria, et que le service de streaming accueillera le premier événement de la puissante série limitée Cinq jours au Mémorial à Los Angeles avant ses débuts mondiaux le 12 août.

Depuis le lancement d’Apple TV + en septembre 2019, le service de streaming a reçu un total de 1 115 nominations et distinctions, et 250 récompenses aux Oscars, dont Best Picture, Critics Choice Awards, Writers Guild Association, Emmy Awards, NAACP Image Récompenses, Peabody Awards, et plus encore.

Ce documentaire de Steven Martin rejoindra certaines des émissions les plus prisées du catalogue Apple TV+, telles que Ted Lasso, CODAet Marcheurs de loups.

