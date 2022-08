Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : ce que Samsung a présenté lors de l’événement Unpacked

Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Buds2 Pro et Galaxy Watch 5 : le pliage, les écouteurs et les smartwatches étaient les protagonistes d’Unpacked, l’événement annuel de Samsung.

En août également, Samsung a lancé Unpacked, le deuxième événement annuel consacré à l’actualité de la marque coréenne. En particulier, l’accent a été mis sur la série d’appareils mobiles pliables, et non plus sur la série Note qui, il y a encore quelques années, était le maître de cet événement estival.

Peu de grosses surprises donc pour le Z Fold 4, une version mise à jour et modifiée du précédent modèle Fold 3. L’écran interne reste de 7,6 pouces, avec une résolution de 2 316 x 904 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Samsung a également amélioré la résistance de la dalle, l’un des éléments les plus problématiques des smartphones pliables. Dans ce cas, le Z Fold4 utilise Ultra Thin Glass, une très fine couche de verre d’une épaisseur de 0,03 mm particulièrement souple. Selon Samsung, un pliage avec Ultra Thin Glass peut supporter jusqu’à cent ouvertures par jour pendant quatre ans. Enfin, le processeur utilisé par Z Fold 4 sera le Snapdragon 8+ Gen 1, le modèle phare de Qualcomm, tandis que la mémoire sera de 256 Go ou 512 Go, avec 12 Go de RAM. Prix ​​1 879 euros pour la version 12 + 256 Go.

Pendant Unpacked, le Galaxy Z Flip 4, la version à clapet du pliage de Samsung, a également été présenté. Le design ne diffère pas du précédent Flip 3, mais il présente de nouvelles couleurs telles que l’or, le rose, le bleu clair, le graphite et le violet. Le processeur est le même que celui utilisé par le Z Fold 4, mais la mémoire est inférieure : elle démarre à partir de 8 + 128 Go. Le pliable offre un écran externe de 1,9 « et deux caméras de 12 MP. A changer c’est le capteur, selon Samsung 65% plus lumineux que celui présent sur le Galaxy Z Flip 3. Le prix est de 1 149 euros.

Enfin, place aussi pour les accessoires. Au cours de l’événement, Samsung a dévoilé les véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro, qui présentent le design typique de l’ampoule, bien que rendus plus compacts et pratiques ici. Concernant les fonctions, les nouveaux écouteurs sont équipés d’une étanchéité IPX7, d’un son surround à 360 degrés et de la voix HD, une option qui vous permet de séparer votre voix des autres bruits afin de faciliter les appels téléphoniques. En général, la suppression du bruit (ANC) est gérée de manière intelligente.

En parlant de montres connectées, les deux versions de la Galaxy Watch 5 avec un boîtier circulaire de 42 et 46 mm de diamètre et la Galaxy Watch 5 Pro, qui dispose d’une lunette numérique, ont été dévoilées lors d’Unpacked. Selon Samsung, les nouveaux modèles devraient avoir une autonomie plus longue et une charge plus rapide.