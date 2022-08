Demande de fonctionnalité : conserver les photos et vidéos récentes et préférées sur l’iPhone

S’il y a quelque chose dans l’application Photos que je suis susceptible de vouloir voir sur mon iPhone, ce seront mes photos récentes et préférées. Pourtant, actuellement, la seule façon dont je peux être sûr de pouvoir le faire avec ou sans connexion de données mobile est de conserver des copies locales de tout.

C’est parce qu’Apple n’offre qu’un choix binaire : conserver toutes les photos et vidéos dans le stockage local de votre téléphone, ou laisser l’iPhone gérer automatiquement les choses, en décidant lui-même quand décharger le stockage sur iCloud uniquement…

La gestion automatique du stockage de l’iPhone est, bien sûr, une approche très Apple. La société aime cacher des éléments techniques aux utilisateurs, il suffit donc de faire glisser la bascule vers Optimiser le stockage et de laisser l’iPhone s’en occuper.

Mais, comme de nombreuses fonctionnalités Apple, il semble avoir été conçu par quelqu’un qui n’a jamais quitté l’environnement toujours connecté de la Silicon Valley.

J’ai récemment voulu montrer à quelqu’un une vidéo que j’avais tournée avec mon iPhone. Mais malgré le fait qu’il s’agissait d’une courte vidéo prise quelques jours plus tôt et que je n’utilisais que 161 Go de stockage sur mon téléphone de 256 Go, iOS avait décidé de supprimer la copie locale. Comme nous n’étions pas en wi-fi et dans un endroit avec une faible couverture de données mobiles, la visualisation de la vidéo 4K s’est avérée impossible.

En théorie, Apple applique une certaine intelligence à la façon dont il décharge les photos et les vidéos. Mais plutôt que de conserver les plus récents, il applique une sorte de magie de la boîte noire pour décider lesquels vous êtes susceptible de voir. Mais le résultat final de cette décision de la boîte noire me semble effectivement aléatoire.

Donc, plutôt qu’un choix binaire de tout ce qui est stocké localement, ou des supports aléatoires déchargés, ce que j’aimerais, c’est un contrôle manuel. (Je sais : j’entends aussi la respiration aiguë d’Apple Park.)

Plus précisément, j’aimerais avoir la possibilité de définir deux règles, sous réserve que je dispose d’un espace de stockage gratuit suffisant.

Conserver les photos et vidéos récentes

Par défaut, conservez des copies locales de toutes les photos et vidéos que j’ai prises au cours des 30 derniers jours.

Il pourrait peut-être y avoir des exceptions, comme si j’avais tourné un événement de deux heures en 4K. Cela prendrait plus de 20 Go de stockage, et il n’est probablement pas logique qu’un seul fichier stocké localement occupe autant d’espace. De même, si j’ai fait le voyage de ma vie et que j’ai pris seize milliards de photos, il faudra peut-être les archiver.

Mais, à part les cas extrêmes, laissez les photos et vidéos du mois dernier tranquilles, s’il vous plaît.

Conserver les photos et vidéos préférées

Si j’ai mis une photo ou une vidéo en favori, cela devrait être un indice que je suis susceptible de vouloir la revoir assez souvent – il serait donc à nouveau logique de conserver des copies locales de celles-ci par défaut.

Résoudre le problème de la vidéo

Bien sûr, aucun paramètre ne doit entraîner l’utilisation de l’application Photos jusqu’au dernier kilo-octet d’espace de stockage. iOS devrait toujours laisser une certaine quantité de stockage libre pour les applications supplémentaires, les nouvelles photos, etc.

En particulier, iOS fait face à un dilemme avec la vidéo. Il n’a aucune idée de la date à laquelle je pourrais filmer la prochaine fois, ni de l’espace libre nécessaire. Étant donné que la vidéo 4K nécessite beaucoup de stockage, elle doit conserver un morceau décent libre.

Les utilisateurs ne seraient certainement pas impressionnés s’ils appuyaient sur Enregistrer sur vidéo un moment spécial, pour constater que l’enregistrement n’était pas disponible – ou s’était arrêté tôt – car ils manquaient de stockage. Mais je pense que cela pourrait être abordé de deux manières.

Premièrement, notez mes habitudes d’utilisation personnelles. Si je tourne fréquemment des vidéos d’une demi-heure, laissez suffisamment d’espace pour l’une d’entre elles à tout moment. Si, comme c’est le cas pour moi, je filme généralement entre quelques secondes et quelques minutes, il n’est pas nécessaire de laisser autant de stockage libre.

Deuxièmement, si cela est considéré comme trop risqué ou complexe, laissez simplement 30 minutes de temps d’enregistrement libre à tout moment. Personne ne manquera un moment spécial en ne pouvant pas enregistrer plus d’une demi-heure.

Cela pourrait être fait avec des bascules

Notez que je ne dis pas que tout changement devrait être imposé aux gens. L’automatisation de la magie noire devrait toujours être une option.

Ma première pensée était de basculer dans la section Photo de l’application Paramètres. Optimiser le stockage du téléphone devient une section plutôt qu’une seule bascule. Il y aurait alors un Conservez toujours des copies locales possibilité, avec Tout, Automatiqueet Choisi options. Dans ce dernier, il y aurait trois bascules :

Toutes les photos et vidéos

Photos et vidéos prises au cours des 30 derniers jours

Photos et vidéos marquées comme Favoris

Mais ensuite, j’ai réalisé qu’il y avait un moyen beaucoup plus simple de le faire.

Ou conservez simplement les photos récentes et préférées

Avoir deux albums système : L’existant Favoris un, et un autre appelé Récents (prises au cours des 30 derniers jours). Par défaut, conservez des copies locales des photos dans les deux albums. C’est ça.

Les paramètres existants restent les mêmes – Optimiser le stockage du téléphone ou Télécharger et conserver les originaux – et si vous choisissez Optimiser, la règle ci-dessus s’applique tant qu’il y a suffisamment de stockage. Si le stockage est faible, Apple peut appliquer ses règles de boîte noire.

Est-ce un changement que vous aimeriez voir? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

