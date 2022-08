Biden signe la loi CHIPS de 52 milliards de dollars, mais beaucoup restent sceptiques

Le président Joe Biden a signé hier le CHIPS and Science Act de 52 milliards de dollars, autorisant des subventions pour la fabrication de puces aux États-Unis.

La Maison Blanche affirme que la loi a stimulé 44 milliards de dollars de nouveaux plans de fabrication de puces, mais de nombreux doutes ont été exprimés quant à l’efficacité probable de la mesure…

La technologie de fabrication de puces américaine est loin derrière celle de TSMC de Taiwan et de Samsung de Corée. Cela réduit le potentiel commercial des fabricants de puces américains comme Intel, tout en laissant les entreprises américaines comme Apple dépendantes des pays étrangers.

La loi CHIPS est conçue pour résoudre ce problème en accordant des subventions destinées à aider les investissements dans les usines de fabrication de puces aux États-Unis. Il permet aux entreprises éligibles de réclamer environ 30% du coût total de construction d’une nouvelle installation.

Apple était l’une des entreprises qui ont fait pression pour la loi, et TSMC a déclaré que c’était vital pour ses projets d’usine de fabrication de puces en Arizona.

La Maison Blanche affirme que les subventions promises ont déjà généré 44 milliards de dollars de nouveaux investissements. Crumpe rapports:

La législation a déjà encouragé le concepteur de puces pour smartphones Qualcomm à dépenser 4,2 milliards de dollars avec le fabricant de puces GlobalFoundries pour construire des processeurs à New York, a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d’information publiée mardi. Et Micron investira 40 milliards de dollars dans la capacité de fabrication de puces mémoire, a déclaré la Maison Blanche, une décision qui pourrait faire passer la part américaine de la fabrication de puces mémoire de 2% à 10%.

« Le CHIPS and Science Act dynamise nos efforts pour fabriquer des semi-conducteurs ici en Amérique », a déclaré Biden dans un discours mardi au Rose Garden de la Maison Blanche. « L’Amérique a inventé le semi-conducteur, et cette loi le ramène à la maison. »

Les plans de subvention ont suscité l’expression d’un certain nombre d’inquiétudes et de doutes.

Bien que seules les usines de fabrication de puces construites aux États-Unis soient éligibles, elles n’ont pas besoin d’être détenues par des sociétés américaines. Certains ont dit que cela limite le potentiel de revitalisation des capacités techniques des entreprises américaines.

La préoccupation inverse a également été soulevée : qu’Intel obtienne la plus grande partie de l’argent et que ses antécédents en matière d’innovation dans la fabrication de puces soient très médiocres. Beaucoup doutent que les usines subventionnées améliorent fondamentalement les capacités de l’entreprise.

La fabrication de puces est un processus hautement automatisé, ce qui indique que même un investissement à grande échelle offre un mauvais rapport qualité-prix lorsqu’il s’agit de créer des emplois aux États-Unis.

Il faut des années pour construire une nouvelle usine de fabrication de puces, et encore de nombreuses années avant qu’elle ne devienne rentable – si jamais elle y parvient.

L’une des justifications de la loi CHIPS est que Taïwan, la Corée et la Chine offrent déjà des subventions gouvernementales à leurs fabricants de puces, et les États-Unis doivent faire de même. Cependant, les subventions américaines peuvent simplement conduire d’autres pays à augmenter leurs propres subventions, annulant ainsi l’impulsion concurrentielle.

Certains soulignent que la direction de la fabrication de puces d’entreprises comme Taïwan n’est pas seulement due à l’expertise technique – elles ont également toutes les industries de support nécessaires autour d’elles. Crumpe encore:

Rendre une poignée d’usines beaucoup moins chères peut aider la fabrication américaine, mais c’est loin de construire le riche réseau d’entreprises qui prévalent en Asie, fournissant des matériaux comme des lingots de cristal de polysilicium géants qui sont découpés en tranches de puces à tous les tests, emballages et assemblage. travail qui a lieu après la fabrication des copeaux.

« Les efforts doivent également soutenir l’écosystème plus large des semi-conducteurs, qui couvre tout, des substrats de plaquettes aux sondeurs de puces en via des éléments aussi banals que les matériaux d’expédition », a déclaré Jim Witham, PDG du fabricant d’électronique de puissance GaN Systems. Il pense que le financement de la loi CHIPS n’est qu’un début. « Nous avons perdu beaucoup de ces capacités aux États-Unis, et les reconstruire prend du temps et de l’argent. »

Le Boston Consulting Group prévoit qu’il en coûterait entre 350 et 420 milliards de dollars pour créer une chaîne d’approvisionnement autosuffisante en semi-conducteurs aux États-Unis.