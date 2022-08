La NASA envoie un iPad autour de la Lune pour aider à tester Alexa dans l’espace

La NASA est sur le point de lancer sa nouvelle méga fusée lunaire appelée Space Launch System. Il s’avère que d’importantes cargaisons d’Apple seront impliquées. SLS envoie un vaisseau spatial sans équipage appelé Orion sur la Lune pour une longue mission appelée Artemis 1.

L’objectif principal de la mission est de démontrer que la nouvelle fusée et le nouveau vaisseau spatial sont capables d’envoyer des astronautes sur la Lune lors de futures missions. Cependant, un objectif moins connu de la NASA consiste à utiliser un iPad pour aider à tester l’assistant vocal Alexa d’Amazon sur Orion.

Apollon à Artémis

Attendez, ralentissement, la NASA retourne sur la Lune ? Oui! Pour la première fois depuis la fin du programme Apollo au milieu des années 70, les États-Unis ont un programme lunaire actif appelé Artemis. Alors qu’Apollo se concentrait sur l’exploration de la Lune, les ambitions d’Artemis incluent la mise en place d’une infrastructure pour soutenir l’avenir de l’exploration lunaire et de l’espace lointain.

En attendant le succès de la mission Artemis 1, la NASA prévoit de commencer des missions avec équipage en commençant par Artemis 2 en 2024. Un an plus tard, l’agence spatiale prévoit d’envoyer la première femme et personne de couleur à la surface de la Lune. Des astronautes sur la Lune pour la première fois de ma vie ? Assez génial.

Saturn V et les fusées Space Launch System, avec l’aimable autorisation de la NASA

Démonstration de la technologie Callisto

Comme indiqué ci-dessus, Artemis 1 est principalement destiné à faire la démonstration d’un lancement de fusée SLS et à tester le bouclier thermique d’Orion lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre. Une expérience moins médiatisée appelée Callisto démontrera comment la technologie grand public pourrait s’intégrer aux futurs vaisseaux spatiaux.

Amazon Alexa et WebEx de Cisco seront utilisés pour la démonstration technique. L’objectif est de démontrer comment les commandes vocales pourraient améliorer la façon dont les astronautes vivent et travaillent dans l’espace. Lockheed Martin et la NASA collaborent avec Amazon et Cisco sur Callisto.

« Je peux imaginer un avenir où les astronautes pourront accéder à des informations sur l’état du vol et la télémétrie, telles que l’orientation des engins spatiaux, les niveaux d’approvisionnement en eau ou l’état de la tension de la batterie, par le biais de simples commandes vocales », déclare Howard Hu, directeur adjoint du programme Orion au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Charge utile de démonstration Callisto, avec l’aimable autorisation de Lockheed Martin

iPad sur la Lune

Tester Alexa à bord d’un vaisseau spatial en orbite autour de la Lune est plus difficile qu’à la maison avec un haut-parleur Echo et votre wifi. La NASA explique dans un article de blog du début de cette année :

La charge utile financée par l’industrie sera située sur la console centrale d’Orion et comprendra une tablette qui testera le logiciel de visioconférence Webex de Cisco pour transmettre la vidéo et l’audio depuis le centre de contrôle de mission de Johnson, ainsi que du matériel et des logiciels personnalisés par Lockheed Martin et Amazon. qui testera Alexa, l’assistant virtuel basé sur la voix d’Amazon, pour répondre à l’audio transmis. […] En voyageant dans l’espace lointain, il faudrait trop de temps à Alexa sur Orion pour utiliser le nuage sur Terre, alors Callisto utilisera le Deep Space Network de la NASA et une base de données locale à bord du vaisseau spatial pour communiquer avec Alexa et répondre.

Un tel test serait beaucoup plus simple à réaliser si des astronautes étaient à bord, mais le premier voyage d’Orion autour de la Lune est sans équipage. C’est là que l’iPad entre dans l’équation.

À l’aide de WebEx by Cisco, un iPad d’Apple servira d’astronaute parlant à Alexa. (Techniquement, il y a un mannequin d’astronaute dédié nommé Moonikin Campos, mais c’est une autre histoire.) Voici comment la NASA dit que cela fonctionnera :

Les participants assisteront à la démonstration en posant une question à Alexa ou en livrant une commande de tâche devant une console avec une caméra et un microphone. Leurs images et leurs voix seront diffusées du contrôle de mission à Orion, où la vidéo des participants sera affichée sur la tablette, et l’audio diffusé par le haut-parleur, puis Alexa capturera l’audio et répondra.

Une mission lunaire réelle utilisant un assistant vocal grand public est suffisamment intrigante pour ce passionné de technologie. La vague description d’une « tablette » a cependant attiré mon attention, et je n’ai eu qu’à demander si cela signifiait iPad.

Il y a déjà une longue histoire de produits Apple dans l’espace, mais la Lune est beaucoup plus loin que l’ISS. Selon moi, cela fait du premier iPad à voler sur une mission lunaire de la NASA (étant donné que l’iPad était beaucoup moins populaire dans les années 1970).

La NASA vise le matin du 29 août pour le lancement de SLS et d’Orion pour Artemis 1. Suivez notre site consacré aux vols spatiaux et à la science Espace exploré pour plus de détails!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :