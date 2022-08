Les RTX 4080 et RTX 4070 pourraient être moins gourmands en énergie que prévu

Moulin à rumeurs: l’une des affirmations les plus répétées à propos de la prochaine série RTX 4000 de Nvidia (alias Ada Lovelace) est qu’elle sera incroyablement gourmande en énergie, ce que les consommateurs ne souhaitent pas à un moment où les prix de l’énergie et le coût de la vie ne cessent d’augmenter. . Mais si une nouvelle rumeur s’avère exacte, les besoins en énergie des cartes pourraient ne pas être aussi mauvais que prévu.

La nouvelle vient du leaker régulier Kopite7kimi, qui a tweeté que la consommation d’énergie des RTX 4070 et RTX 4080 est inférieure à celle annoncée précédemment. Nous avions entendu dire que le RTX 4070 aurait une limite de puissance totale de la carte de 320 W. Maintenant, ce chiffre serait de 285W. Le RTX 4080, quant à lui, devait consommer un 450W bestial. Cela aurait été révisé à 320 W beaucoup plus gérable, le même TBP que le RTX 3080.

Nous pouvons nous attendre à RTX 4080 avec 320W et RTX 4070 avec 285W. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 9 août 2022

La consommation d’énergie selon les rumeurs pour Lovelace a été une préoccupation parmi les consommateurs car les rapports continuent d’affirmer qu’ils auront très chaud et faim. Nous avons entendu parler d’une éventuelle carte Titan avec un TDP de 800 W et des modèles grand public haut de gamme atteignant 600 W, ce que le nouveau connecteur d’alimentation PCIe 5.0 12VHPWR pourra fournir.

En supposant que cette rumeur soit vraie, la plupart des gens apprécieront probablement la réduction de la consommation d’énergie, étant donné que cela signifiera moins de consommation d’électricité, de chaleur et de bruit, mais la baisse de performances qui en résultera ne sera pas la bienvenue. Kopite7kimi a récemment déclaré que les caractéristiques révisées du RTX 4070 signifient que la carte sera presque aussi puissante que le puissant RTX 3090 Ti. Nous devrons attendre et voir à quel point les exigences de puissance inférieures affectent cette affirmation.

Une rumeur Lovelace distincte vient de @KittyYukko. Ils ont tweeté que Lovelace inclura un modèle basé sur une carte PG139-SKU340 qui utilise le GPU AD102-250. On dit qu’il comporte 14 848 cœurs CUDA et 20 Go de mémoire GDDR6X, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’un RTX 4080 Ti.

PG139-SKU340

AD102-250

14848FP32/116SM

320 bits/21 Gbit/s 20 Go – Royaume élyséen (@KittyYYuko) 9 août 2022

Il y avait plus de nouvelles de Lovelace plus tôt cette semaine lorsque Micron a confirmé qu’il produisait des modules GDDR6X 21 Gbps et 24 Gbps probablement destinés à la série RTX 4000, cette dernière pouvant faire partie du nouveau Titan ou d’une autre carte de poste de travail.