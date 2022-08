Pratique : Gamevice Flex apporte le confort du jeu à presque tous les téléphones dans presque tous les cas

Nous avons eu un premier aperçu exclusif du Gamevice Flex, un contrôleur de jeu à venir pour iOS et Android qui vise à s’adapter à presque tous les téléphones tout en gardant votre étui de protection.

Gamevice existe depuis quelques années maintenant, fabriquant des accessoires qui s’attachent à votre téléphone ou à votre tablette pour en faire une machine de jeu portable. Celles-ci ont commencé comme des options sur mesure pour les besoins d’un téléphone particulier. Par exemple, le Gamevice pour les téléphones Samsung Galaxy était différent de celui des téléphones Pixel de Google.

Ensuite, avec le Kishi, fabriqué par Gamevice mais vendu sous le nom de Razer, la société a réussi à rendre son design plus adaptable. Alors que les téléphones – et en particulier les téléphones Android – ont continué à grossir, il y a maintenant un besoin pour un encore plus polyvalent manette.

Avant son lancement cet automne, les gens de Gamevice ont eu la gentillesse de nous montrer ce qu’ils ont en réserve pour leur prochain contrôleur premium pour iPhone et Android. Comme il s’agit encore d’un premier prototype du contrôleur, vous verrez des aspérités et des conceptions non finales qui ne seront pas présentes dans la version finale cet automne.

À première vue, le Gamevice Flex ressemble beaucoup au célèbre contrôleur Razer Kishi, mais une inspection plus approfondie révèle de nombreux raffinements. Pour mieux comprendre ce qui change, j’ai parlé avec Phillip Hyun, PDG de Gamevice. Il a expliqué que lors de la conception de cette nouvelle génération de contrôleurs mobiles, Gamevice s’est concentré sur trois principes fondamentaux : la mémoire musculaire, la compatibilité et la portabilité.

Pour la portabilité, le Gamevice Flex conserve la conception pliable des modèles précédents, ce qui rend le contrôleur facile à jeter dans un sac jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Il est encore un peu trop grand pour être de poche, sauf si vous êtes un fan de shorts cargo, mais il est beaucoup plus portable que de nombreux contrôleurs concurrents.

Ports 3,5 mm et Lightning

Au centre de la conception du Gamevice Flex se trouve l’idée de «mémoire musculaire» – plus précisément, la possibilité de jouer sur votre appareil mobile au même niveau de compétence que vous le feriez avec un contrôleur de console traditionnel. Avec l’essor du cloud gaming, permettant aux joueurs de démarrer un jeu sur leur Xbox à la maison et de continuer le même jeu sur leur téléphone via Game Pass Streaming, il n’a jamais été aussi essentiel que votre manette mobile se sente la même que votre manette principale.

À cette fin, le Gamevice Flex présente un design légèrement plus grand et plus arrondi, avec un espace pour que vos mains puissent le saisir confortablement et l’enrouler autour. La société a également mis beaucoup d’attention à rendre les boutons moins « cliquants » et le D-pad moins mou.

Cette même idée vaut pour les nouveaux déclencheurs à effet Hall, qui sont maintenant beaucoup plus fluides à tirer, et ils ressemblent à ce que vous trouveriez sur un contrôleur Xbox. Vos jeux peuvent même du son comme à la maison, car le Gamevice Flex comprend un port 3,5 mm approprié pour brancher votre casque préféré.

Ces ajustements, ainsi que quelques autres, contribuent grandement à créer la manette idéale à utiliser lors de vos déplacements, transformant votre iPhone ou Android en l’équivalent d’une Nintendo Switch, d’une PlayStation Vita ou d’un Steam Deck. Lors de mes premiers tests avec le prototype Gamevice Flex, je l’ai trouvé confortable et précis, comme si j’étais sur une manette Xbox normale.

Mais là où ce contrôleur se distingue de la concurrence et mérite son nom « Flex », c’est dans la façon dont il peut être adapté à votre téléphone. et son cas. L’un des principaux défauts de la plupart des contrôleurs de jeu mobiles est qu’ils sont conçus et optimisés pour les téléphones sans boîtier. À moins que vous n’utilisiez un téléphone résolument petit ou un étui ultra-mince, il ne s’intégrera généralement pas correctement dans un contrôleur de préhension tant qu’il est toujours dans son étui.

L’expérience de chacun sera différente, mais j’ai personnellement usé le boîtier de mon Pixel 6 Pro en moins d’un an en le mettant et en le retirant pour différents contrôleurs. Même en ignorant les dommages potentiels au boîtier, votre téléphone devient plus susceptible d’être endommagé lorsqu’il est dans le contrôleur, et vous devez également ranger votre boîtier quelque part pendant que vous jouez.

Les ingénieurs de Gamevice ont créé une solution, même si elle est peut-être un peu trop intelligent. Le Gamevice Flex sera livré avec une collection d’entretoises spécialement conçues. Selon le téléphone de votre choix et l’épaisseur de la coque que vous utilisez, vous insérerez deux entretoises dans le contrôleur, une à gauche et une à droite. Alternativement, des entretoises de protection plus souples sont incluses, destinées à ceux qui ne préfèrent pas utiliser un étui.

Convient très grand des cas comme OtterBox

Essentiellement, ces entretoises agissent comme un moyen de garantir que votre téléphone est fermement saisi par le Gamevice Flex avec peu ou pas de marge de manœuvre, tout en garantissant que le connecteur Lightning ou USB-C est à la bonne profondeur. Pour vous aider à configurer votre coque préférée, la société répertorie les entretoises recommandées pour les coques les plus populaires pour différents modèles d’appareils iPhone et Android. Et si votre téléphone et son étui n’ont pas encore été testés, cela ne devrait prendre qu’une minute ou deux d’essais et d’erreurs pour trouver le bon ajustement.

Plus important encore, à moins que vous ne soyez le genre de personne qui change fréquemment de boîtier, le Gamevice Flex n’a besoin que d’être configuré une fois que. Chaque fois après cela, votre téléphone se mettra simplement en place et, en quelques secondes, vous serez prêt à commencer à jouer.

Une chose à noter, cependant, est que les téléphones pliables larges comme le Galaxy Z Fold ne rentrent pas dans le Gamevice Flex, étant donné la conception structurelle du contrôleur. Au lieu de cela, l’entreprise se concentre sur les smartphones traditionnels que la plupart des gens ont aujourd’hui.

Le Gamevice Flex sera lancé cet automne pour Android et iPhone, et les précommandes pour les deux modèles sont disponibles dès maintenant. Le modèle iPhone (certifié MFi) coûtera 109,95 $, tandis que la version Android sera un peu plus abordable à 99,95 $.

