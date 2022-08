Rockstar veut que GTA 6 établisse des références créatives pour la série, l’industrie et tous les divertissements

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il n’est jamais facile pour les développeurs de suivre un jeu au succès fou avec un jeu tout aussi bien reçu. Mais la tâche risque d’être particulièrement ardue pour Rockstar qui, avec la future sortie de GTA 6, sera confronté à des comparaisons avec le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps : GTA V. Cependant, la société se dit prête à relever le défi. et veut que le prochain titre de Grand Theft Auto établisse une référence pour « la série, notre industrie et pour tous les divertissements ».

Rockstar a confirmé qu’un nouveau jeu GTA était en préparation plus tôt cette année. Cela a été réitéré et légèrement développé lors du dernier appel aux résultats financiers de sa société mère, au cours duquel le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a confirmé que le jeu aurait une barre très haute.

« Avec le développement de la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto en bonne voie, l’équipe de Rockstar Games est déterminée à établir une fois de plus des références créatives pour la série, notre industrie et pour tous les divertissements, tout comme le label l’a fait avec chacun d’entre eux. leurs sorties de première ligne », a déclaré Zelnick.

Il sera intéressant de découvrir si GTA 6 peut se rapprocher du succès de son prédécesseur. La plupart de ce que nous avons entendu à propos du jeu sont des rumeurs et des spéculations, même s’il semble que ce sera tout à fait différent de ce que nous avons l’habitude de voir dans un titre GTA.

Le mois dernier a apporté des nouvelles que, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, GTA 6 inclura une protagoniste féminine, une femme latine qui fait partie d’un duo « Bonnie-and-Clyde-like », suggérant que le jeu comportera à nouveau plusieurs jeux jouables. personnages.

De plus, nous ne verrons peut-être pas grand-chose de l’humour souvent controversé pour lequel la franchise est célèbre. Rockstar va adopter une position plus politiquement correcte dans GTA 6 et ne pas « frapper » en se moquant des groupes marginalisés. C’est une approche similaire adoptée par le nouveau jeu Saints Row qui arrive ce mois-ci, une approche qui n’a pas été bien accueillie par la plupart des fans de la série.

Ces « Saints » ressemblent au genre de personnes que les vrais Saints intimideraient lol, vous avez vraiment fait ce redémarrage pour un public fortnite 😀 pic.twitter.com/25vV7arGga — Erdem Atıci (@2paclypsenow) 25 août 2021

Quant à savoir quand nous saurons si GTA 6 peut établir une référence dans l’industrie, Rockstar a d’abord déclaré que le développement était « bien engagé » en février. Certaines rumeurs avancent sa date de sortie jusqu’en 2025. Cette date semble peu probable, bien que Jason Schreier de Bloomberg ait précédemment déclaré ne pas s’y attendre l’année prochaine.