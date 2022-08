Le recours collectif iCloud voit Apple accepter de payer 14,8 millions de dollars aux abonnés payants [U]

Mise à jour : Un juge fédéral a maintenant approuvé le règlement – voir le bas de l’article pour plus de détails

Un recours collectif iCloud a été réglé à l’amiable, Apple acceptant de payer un total de 14,8 millions de dollars aux résidents américains s’abonnant à l’un des niveaux de stockage payants pendant une période spécifique.

Le paiement a été convenu après qu’il a été afirmé qu’Apple avait enfreint les conditions générales du service en stockant les données des utilisateurs sur des serveurs non Apple…

Macworld rapports.

Apple a accepté un règlement de 14,8 millions de dollars « pour rupture de contrat concernant le service iCloud qu’Apple fournit à ses utilisateurs ». Le cœur de l’affaire est qu’Apple a enfreint les conditions générales d’iCloud en stockant les données des utilisateurs d’iCloud en utilisant des serveurs tiers plutôt que les siens. Le règlement inclut toute personne ayant payé un abonnement à iCloud à tout moment entre le 16 septembre 2015 et le 31 janvier 2016. Vous n’avez rien à faire pour rejoindre le cours. Tant que l’e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire au stockage iCloud pendant cette période est toujours actif, vous devriez recevoir une notification indiquant que vous êtes membre du groupe.

Apple nie tout acte répréhensible, mais il a accepté de payer la somme pour éviter un procès.

Un site Web pour le procès explique comment le paiement sera effectué.

Si, au moment où le paiement de classe est distribué, vous êtes abonné à tout type de forfait iCloud mensuel et que vous avez une adresse postale aux États-Unis associée à votre forfait, vous recevrez automatiquement le paiement de classe sur le compte Apple qui paie pour votre abonnement iCloud mensuel actuel. Si, au moment où le paiement du groupe est distribué, vous n’êtes plus abonné à aucun type de forfait iCloud mensuel, ou si vous n’avez pas d’adresse postale aux États-Unis associée à votre forfait, vous recevrez le paiement du groupe par chèque au adresse postale associée à votre compte.

Vous n’avez rien à faire à ce stade : les personnes éligibles pour un paiement recevront un e-mail avec les détails.

Comme toujours avec les recours collectifs, ne vous attendez pas à ce que le paiement soit important. Les avocats prennent leur part du haut, puis le solde est réparti entre, généralement, des millions de personnes. Dans ce cas, les récompenses seront au prorata de votre niveau de stockage – en d’autres termes, ceux qui sont abonnés au niveau 1 To recevront plus que ceux des niveaux 50 Go ou 200 Go.

Mise à jour : bien que les règlements à l’amiable soient des accords entre les parties, il est encore nécessaire dans de nombreuses juridictions qu’un juge approuve l’accord comme étant équitable. Apple manifestement constaté que cette approbation a maintenant été accordée.

Photo : Kaléidico/Unsplash

