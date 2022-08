La campagne de confidentialité de WhatsApp commence avec trois nouvelles fonctionnalités

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a lancé une nouvelle campagne de confidentialité WhatsApp en annonçant trois nouvelles fonctionnalités à venir.

Cela inclut la possibilité d’empêcher les gens de prendre des captures d’écran d’une photo ou d’une vidéo lorsque vous avez utilisé la fonction existante « voir une fois » pour la partager…

Zuckerberg a fait la brève annonce sur Facebook.

Nouvelles fonctionnalités de confidentialité à venir sur WhatsApp : quittez les discussions de groupe sans avertir tout le monde, contrôlez qui peut voir quand vous êtes en ligne et empêchez les captures d’écran d’afficher une fois les messages. Nous continuerons à créer de nouvelles façons de protéger vos messages et de les garder aussi privés et sécurisés que les conversations en face à face.

Campagne de confidentialité WhatsApp

WABetainfo a plus de détails, y compris le fait que cela fait partie d’une campagne de marketing pour les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de l’application de messagerie.

WhatsApp lance maintenant une nouvelle campagne mondiale commençant en Inde et au Royaume-Uni (d’autres pays suivront plus tard) afin d’informer les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités et sur la manière dont WhatsApp sécurise leur expérience en utilisant différentes couches de protection grâce à leurs fonctionnalités de confidentialité : -chiffrement de fin, vérification en deux étapes, sauvegarde de chat chiffrée de bout en bout, et plus encore. L’objectif de leur campagne est également d’éduquer les gens à comprendre ce qu’est la véritable sécurité : il est important de protéger les utilisateurs non seulement lorsque les informations sont envoyées, mais même lorsqu’elles sont stockées (par exemple, en utilisant des sauvegardes cryptées de bout en bout) .

Ce dernier peut être une fouille chez Apple. Bien que les iMessages soient chiffrés de bout en bout, leur contenu est inclus dans les sauvegardes iCloud, qui ne le sont pas. Cela indique qu’Apple détient une copie de la clé de cryptage.

Nous avons précédemment émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une décision stratégique d’Apple. Des doutes ont été émis sur une affirmation spécifique selon laquelle le FBI avait fait pression sur Apple, mais il est à noter qu’environ deux ans plus tard, les sauvegardes iCloud n’utilisent toujours pas le cryptage de bout en bout.

Matt Navara a partagé une vidéo pour la campagne.

Quitter une discussion de groupe

Actuellement, lorsque vous quittez une discussion de groupe, tout le monde dans la discussion est averti. Cela va changer, donc seuls les administrateurs du groupe verront que vous êtes parti.

Personnellement, je vois cela moins comme une fonction de confidentialité que comme une question de diplomatie ! Il y a des situations où il peut être considéré comme impoli de quitter une conversation, et cela nous permettra de le faire tranquillement.

Contrôlez qui voit quand vous êtes en ligne

WABetainfo a déjà partagé une capture d’écran de cela, avant qu’il ne soit officiellement annoncé.

Comme vous pouvez le constater, cela vous permet de choisir entre tout le monde, personne et contacts uniquement, ainsi que la possibilité de masquer votre statut à des contacts spécifiques.

Empêcher les captures d’écran

WhatsApp a introduit l’année dernière une option « Afficher une fois » lors de la publication de photos et de vidéos, qui disparaissent une fois qu’elles ont été vues. Cependant, beaucoup se sont plaints que c’était inutile pour les photos, car toute personne qui la regardait pouvait prendre une capture d’écran.

WhatsApp introduit maintenant un moyen de bloquer cela, de la même manière que Snapchat le fait. Toute personne tentant une capture d’écran verra à la place un message indiquant :

Cette capture d’écran a été bloquée pour plus de confidentialité.

Encore, WABetainfo a plus de détails.

Notez que la fonctionnalité pour empêcher les gens de prendre des captures d’écran et d’enregistrer des captures vidéo est uniquement limitée à la visualisation d’images et de vidéos uniques : en fait, vous pouvez toujours prendre des captures d’écran de vos conversations, même si elles contiennent des messages qui disparaissent, pour le moment. Comme toujours, lorsque vous envoyez une vue une fois photo ou vidéo, WhatsApp vous informera que les gens peuvent toujours les obtenir en utilisant un téléphone ou un appareil photo secondaire, il est donc toujours important d’être prudent lorsque vous utilisez cette fonctionnalité : c’est à vous de décider. De plus, il n’y a pas de système pour informer l’expéditeur lorsque quelqu’un a tenté de prendre une capture d’écran à sa vue une fois l’image et la vidéo car la tentative de prendre une capture d’écran sera automatiquement bloquée.

Attendez-vous à en savoir plus sur les fonctionnalités de confidentialité existantes et prévues de WhatsApp au fur et à mesure que la campagne se poursuit.

Dans un autre changement révélé hier, les utilisateurs disposent désormais de beaucoup plus de temps pour supprimer les messages envoyés.

