Skype Preview inclut la possibilité de répondre aux images et aux GIF

Bien que beaucoup de gens ne l’utilisent pas, Skype existe toujours. La plateforme de messagerie et d’appel est toujours utilisée par des millions de personnes, mais son utilisation est marginale par rapport aux autres plateformes. Microsoft n’a pas réussi à convaincre le public et Skype a maintenant connu une utilisation relativement faible. Même ainsi, l’équipe Skype continue de présenter des nouvelles tous les jours. Ces nouvelles arrivent sur Windows, Android et iOS.

Quoi de neuf dans Skype Preview 8.88.76.100

Citer des messages non textuels sur toutes les plateformes : auparavant, vous ne pouviez citer que du texte, mais vous pouvez désormais citer des photos et des GIF.

Améliorations de la stabilité.

Correction des erreurs

Les notifications de message qui faisaient autrefois sonner le téléphone dans iOS ont été supprimées.

Vous pouvez maintenant décocher l’option Afficher dans la grille dans le nouveau menu de l’écran d’appel sous Windows 7, 8.1 et 10.

Le texte du nom du groupe ne sera plus coupé lors de la création d’un groupe modéré sur iOS.

L’affichage des messages non textuels cités était interrompu en vue réduite sur Mac.

Le téléchargement de fichiers ne fonctionnait pas sur Mac.

Modifier le compte Skype modifier les paramètres de transfert d’appel pour les comptes précédemment enregistrés sur toutes les plates-formes.

Citer/répondre à un message cité signifiait aller à la fin de la conversation au lieu du message cité sur Android.

Une série de nouveautés intéressantes qui améliorent le fonctionnement de Skype. Ceux d’entre vous qui utilisent encore Skype seront ravis d’avoir cette nouvelle qui a mis trop de temps à parvenir à l’application de messagerie.