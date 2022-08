Parallels Desktop 18 simplifie l’installation de Windows 11 sur Apple Silicon, ajoute de nouvelles licences SSO et améliore la prise en charge des manettes Xbox et PS4

Aujourd’hui, Parallels annonce la sortie de Parallels Desktop 18 pour Mac. Parallels Desktop 18 inclut des améliorations substantielles au cœur, des changements pour permettre aux responsables informatiques de déployer Parallels et Windows dans leurs environnements, et la prise en charge des derniers systèmes d’exploitation macOS. Pour les utilisateurs de Mac qui ont besoin d’exécuter des applications Windows, Parallels 18 vise à simplifier le processus et à accélérer les workflows. Les utilisateurs peuvent exécuter plus de 200 000 applications Windows et jeux classiques sur macOS à l’aide de Parallels 18. Cette nouvelle version est disponible en trois versions différentes en fonction des besoins de votre entreprise (ou de vos jeux). Plongeons dans les nouveautés.

Parallels 18 Édition Standard

L’édition standard de Parallels 18 est optimisée pour la version macOS Ventura afin de prendre en charge de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités et d’offrir des performances exceptionnelles. Il inclut une prise en charge complète de l’affichage ProMotion d’Apple avec des changements de taux de rafraîchissement automatiques et des performances Apple M1 Ultra déchaînées, permettant aux utilisateurs d’affecter plus de ressources et d’obtenir jusqu’à 96 % plus rapidement dans Windows 11. Pour ceux qui exécutent des jeux Windows sur macOS via Parallels, la version 18 ajoute partage automatique des contrôleurs de jeu Bluetooth Xbox ou DualShock avec Windows et Linux. Il améliore également la compatibilité des applications Intel lors de l’exécution de la version ARM de Windows 11. Enfin, vous trouverez une prise en charge améliorée de l’USB 3.0 pour les appareils de diffusion de données en direct, notamment Elgato HD60, Startech USB 3.0 Vidéo Capture, etc. Une fois macOS Ventura sorti, vous aurez la possibilité d’exécuter l’application Windows dans Stage Manager.

Édition Pro

Parallels Desktop 18 pour Mac Pro Edition inclut toute la puissance de l’édition standard, ainsi que quelques autres améliorations. Il consiste en un conditionneur de réseau sur les Mac Apple M1, permettant aux utilisateurs de configurer diverses conditions de réseau pour la machine virtuelle (bande passante, perte de paquets, délai). Il isole le réseau de machines virtuelles de Mac sur les ordinateurs Mac Apple M1 pour une meilleure sécurité et démarre un cluster Minikube avec Parallels Desktop en tant que fournisseur de virtualisation. Cela inclut l’utilisation du démarrage réseau avec les machines virtuelles Linux ARM désormais disponibles sur les Mac avec Apple Silicon. À l’aide du plug-in Parallels amélioré pour Visual Studio, vous pouvez rapidement analyser les performances d’une application dans une VM distincte.

Edition commerciale

En ajoutant toutes les fonctionnalités de Standard et Pro, l’édition Business ajoute la prise en charge SSO/SAML pour les licences. Pour les responsables informatiques qui cherchent à déployer la prise en charge de Windows sur leur flotte de Mac, ces fonctionnalités simplifieront considérablement le processus de provisionnement des licences. Les fournisseurs SSO inclus sont Azure AD, Okta, Ping, etc. Les administrateurs informatiques peuvent également déployer, provisionner ou transférer une machine virtuelle Windows 11 sur les ordinateurs des employés. Enfin, il permet aux équipes de gérer de manière centralisée leur participation au programme d’expérience client Parallels sur un portail unique.

« Nous sommes fiers de notre équipe d’ingénieurs qui continue d’être à la pointe de l’innovation pour offrir à nos utilisateurs une expérience Parallels Desktop pour Mac remarquablement plus puissante et transparente, intégrée au dernier macOS Ventura, optimisée pour le dernier matériel Apple, et offre des fonctionnalités précieuses pour offrir une productivité et des performances encore meilleures », a déclaré Prashant Ketkar, directeur de la technologie et des produits chez Corel. « C’est aussi simple et facile à utiliser que possible, et nos utilisateurs peuvent compter sur Parallels Desktop pour Mac pour se concentrer sur le travail à accomplir. »

Compatibilité

Sur Intel, Parallels 18 prend en charge tout, de Windows 2000 à Windows 11 du côté Microsoft. Du côté Mac, il prend en charge tous les systèmes d’exploitation remontant à Lion. Pour Linux, il prend en charge Ubuntu, Fedora, CentOS, Debian GNU, Mint, Red Hat, Suse Linux et Kali.

Sur Apple Silicon, il prend en charge Windows 11, Windows 10, macOS Ventura et Monterey, Ubuntu, Fedora, Debian GBU, RHEL, CentOS et Kali.

Parallels a signalé que 99,99 % des applications PC basées sur Intel fonctionnent parfaitement sur macOS, y compris certains des logiciels de CAO les plus lourds grâce à l’émulation intégrée de Windows 11.

Tarification de Parallels 18

Parallels Desktop 18 est vendu soit sous forme d’abonnement à 99,99 $ par an, soit sous forme de licence perpétuelle à 129,99 $. L’édition Pro coûte 129,99 $ par an, tandis que l’édition Business coûte 149,99 $ par an (par licence). Si vous avez une licence existante pour l’édition Standard, une mise à niveau de licence perpétuelle coûte 69,99 $, tandis qu’une mise à niveau d’abonnement à l’édition Pro coûte 69,99 $ par an.

La prise de Netcost-security.fr

J’aurai un test complet dans les semaines à venir, mais cela ressemble à une autre version solide de l’équipe de Parallels. Je suis particulièrement intéressé par le nouveau support SSO/SAML pour les licences. Je pense que cette amélioration, bien qu’elle ne soit pas axée sur le produit, facilitera grandement le déploiement du produit et la gestion des licences. Parallels a rationalisé le processus d’installation d’Apple Silicon et supprimé la nécessité de rejoindre le programme Microsoft Insider pour télécharger une version compatible ARM. Pendant le processus d’installation, Parallels téléchargera automatiquement la bonne version. Grâce aux applications SaaS, aux applications Catalyst et aux applications Web, le besoin d’applications Windows sur macOS a peut-être diminué pour certains utilisateurs. Pour ceux qui veulent jouer à des jeux Windows, utiliser la version PC de Microsoft Office ou avoir des cas d’utilisation PC spécifiques, Parallels 18 semble être une mise à niveau solide qui s’appuie sur la version précédente. Téléchargez un essai gratuit.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :