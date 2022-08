WhatsApp permet désormais aux utilisateurs de supprimer des messages jusqu’à deux jours après leur envoi

Alors qu’iMessage obtient pour la première fois l’option « annuler l’envoi » des messages avec la version bêta d’iOS 16, WhatsApp fournit déjà une fonctionnalité similaire. Cependant, l’application de messagerie appartenant à Meta (Facebook) publie maintenant une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de supprimer des messages jusqu’à deux jours après leur envoi.

Supprimer les messages envoyés sur WhatsApp

Le changement de l’option de suppression des messages envoyés a été annoncé par WhatsApp lui-même sur son Profil Twitter. Selon la société, les utilisateurs auront désormais deux jours pour décider de ne pas envoyer un message dans un chat privé ou de groupe.

Plus précisément, les utilisateurs de WhatsApp auront 2 jours et 12 heures pour supprimer un message après l’avoir envoyé. Auparavant, cette limite n’était que de 1 heure, 8 minutes et 16 secondes – c’était spécifique. Pour supprimer un message envoyé dans WhatsApp, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer dessus et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes, puis d’appuyer sur le bouton « Supprimer ».

Fait intéressant, alors que WhatsApp augmente le temps dont disposent les utilisateurs pour supprimer un message, Apple va dans la direction opposée avec iMessage. Dans les premières versions bêta d’iOS 16, les utilisateurs disposaient de 15 minutes pour annuler l’envoi d’un message. Désormais, avec les dernières versions bêta, cette limite a été réduite à seulement deux minutes.

La fonctionnalité a été assez controversée car certains utilisateurs pensent que les options de modification et d’annulation des messages peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Cela a également conduit Apple à ajouter un historique des modifications pour les messages modifiés dans iMessage. Pendant ce temps, Telegram, le populaire concurrent de WhatsApp et d’iMessage, permet aux utilisateurs de modifier et de supprimer des messages sans aucune limite.

💭 Repenser votre message ? Vous aurez maintenant un peu plus de 2 jours pour supprimer vos messages de vos chats après avoir cliqué sur envoyer. – Whatsapp whatsapp) 8 août 2022

Comme l’a noté MacMagazine, WhatsApp a également travaillé sur une fonctionnalité permettant aux administrateurs de groupe de supprimer les messages de tous les utilisateurs. Cependant, cette fonctionnalité n’est toujours disponible que pour les utilisateurs bêta à ce stade. Plus récemment, WhatsApp a publié un outil de migration officiel d’Android vers iOS et vice versa, ainsi qu’une nouvelle application bêta pour les utilisateurs de macOS.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

