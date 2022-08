Concevez votre configuration idéale avec ces comptes Instagram

perles de chambre minimalistes

Nous commencerons par les comptes où le design prévaut et ils n’ont pas encore cédé aux lumières collantes. Certains des comptes de bureau minimalistes que nous vous recommandons de visiter sont les suivants :

configurations minimales

Ce compte édite des desktops assez sobres et vous verrez rarement des LED colorées. C’est le profil que vous devriez consulter si vous avez peu d’espace ou si vous êtes un vrai fan de minimalisme. La plupart des configurations qu’ils publient utilisent des équipements Apple, et très peu utilisent un ordinateur de bureau.

Si ce que vous aimez, c’est l’esthétique avant tout et que vous allez utiliser un ordinateur portable connecté à un moniteur pour travailler, c’est sans aucun doute le premier compte que vous devriez consulter. Vous pourrez voir des centaines d’images et concevoir une pièce ou un environnement de travail où vous vous sentirez à l’aise, même si vous n’avez pas beaucoup d’espace à la maison.

Lien: configurations minimales

Configuration du bureau propre

Cet autre profil est du style. Alors que les configurations minimales offrent des pièces plus rêveuses, la configuration de bureau propre a des photos plus réalistes. Leurs bureaux sont moins idylliques et plus comme à la maison. Ce compte peut également vous aider à vous faire une idée de la pièce à concevoir pour jouer ou travailler.

Lien: Configuration du bureau propre

iConfigurations

Ce profil est également très réussi en montrant des pièces simples et épurées. Des photos et des vidéos avec des produits Apple sont presque toujours publiées, bien que de temps en temps, le PC soit également montré occasionnellement. Comme dans le cas précédent, ce sont des conceptions plus réalistes que vous pourriez reproduire chez vous sans trop vous compliquer la vie.

Lien: iConfigurations

setupnoid

Ce compte télécharge des tonnes d’images de bureau qui peuvent vous inspirer. Le compte principal, Setupnoid, est assez similaire à Minimal Setups. L’ensemble du profil tourne autour de la conception esthétique, et toutes les images qu’ils téléchargent sont originales.

Il existe également un compte secondaire, Setupnoid Gaming, bien qu’ils ne lui aient pas donné de continuité depuis un an.

Lien: setupnoid

Configurations axées sur les jeux vidéo

Le contraire du minimalisme est tout ce qui va avec le nom de famille « gaming ». Cette esthétique a été caractérisée par l’utilisation exagérée de LED colorées, l’utilisation d’ordinateurs personnalisés et d’environnements très ornés. Au sein de ce groupe, il existe de nombreux profils parmi lesquels vous pouvez choisir, et presque tous proposent un contenu plus ou moins similaire. Certains des comptes les plus intéressants sur Instagram à ce sujet sont les suivants :

Configurations de jeu

Ce profil publie à la fois des ordinateurs de bureau et des photos d’ordinateurs personnalisés. Vous pouvez trouver de l’inspiration de toutes sortes ici : de la configuration la plus simple à un seul moniteur à des environnements multi-moniteurs étonnants, des étagères gigantesques pleines de marchandises et des environnements d’éclairage colorés.

Lien: Configurations de jeu

Configuration de jeu Dope

Ce compte publie des rendus 3D de pièces de rêve avec lesquelles jouer. Certaines images sont réalistes et d’autres sont faites en perspective isométrique afin que la distribution de l’espace puisse être vue correctement. C’est un profil à prendre en compte si vous avez besoin de faire bon usage de l’espace, surtout si la pièce que vous allez utiliser pour jouer est aussi votre chambre. Vous trouverez ici une infinité d’idées pour réaliser votre projet.

Lien: Configuration de jeu Dope

Configuration_Jeux

Ce profil est dédié à la collecte d’images de ses followers. Ils ne suivent pas un modèle, mais chaque photo téléchargée est totalement différente. La bonne chose à propos de ce compte est qu’il s’agit de conceptions totalement réelles et réalisables, vous verrez donc des configurations courantes d’un moniteur et de systèmes d’éclairage qui ne vont pas à des milliers d’euros. Si vous souhaitez créer un environnement saisissant, mais que vous n’avez pas beaucoup d’argent pour construire votre budget, vous aimerez beaucoup ce compte.

Lien: Configuration_Jeux

Autres profils différents à prendre en compte

Avant de dire au revoir, il faut souligner quelques comptes intéressants qui sortent un peu des deux gros blocs précédents. Ce sont les suivants :

La configuration de rêve

Ce compte affiche un peu de tout, des simples bureaux aux immenses pièces remplies de luxe et de technologie. Si vous n’avez pas d’idée fixe et que vous voulez être surpris, c’est votre compte. Que vous cherchiez à créer une pièce pour jouer ou pour travailler à domicile, vous trouverez sûrement une image qui vous inspirera pour commencer.

Lien: La configuration de rêve

Configurations de négociation

Voulez-vous être votre propre patron? Ceux qui vivent de la bourse et des placements se vantent souvent de gagner des milliers et des milliers d’euros en ayant accès à un simple ordinateur portable pas cher. Cependant, cela ne indique pas qu’une configuration pour travailler le trading est moins exagérée qu’une configuration pour jouer.

Ce profil contient des photographies très curieuses des bureaux que les gens utilisent habituellement pour faire ce type de travail. Il y a ceux qui se contentent d’un MacBook et il y en a d’autres qui sont capables d’installer des bureaux avec une dizaine d’écrans.

Lien: Configurations de négociation

Configurations Sim Racing

Des photographies et des vidéos de salles préparées pour jouer à des jeux vidéo de simulation de voiture sont téléchargées ici. Si vous rêvez de réaliser votre propre setup pour vous entraîner en Rallye, en monoplace ou dans toute autre discipline du sport automobile, vous devez jeter un œil à ce profil.

Dans ce compte, vous trouverez de la configuration la plus simple aux simulateurs entièrement motorisés pour les vrais professionnels.

Lien: Configurations Sim Racing