Une autre saga technologique est en cours alors que Google contre-attaque Sonos pour la technologie vocale

Récapitulatif : Google et Sonos ont coopéré sur la technologie des haut-parleurs intelligents il y a près de dix ans, mais leur relation s’est détériorée depuis que Google est devenu un concurrent majeur dans l’espace. Les dernières accusations de la société font suite à une perte de salle d’audience contre Sonos plus tôt cette année.

Google a ouvert cette semaine deux poursuites contre la société de haut-parleurs sans fil Sonos, alléguant une violation de certaines de ses technologies de haut-parleurs et de contrôle vocal. Les deux sociétés ont fait des allers-retours sur les brevets des haut-parleurs pendant des années.

Le géant des moteurs de recherche a accusé Sonos d’avoir enfreint des technologies telles que la détection des « mots clés », la recharge sans fil et la façon dont les groupes de haut-parleurs déterminent lequel répond à la saisie vocale.

Google dépose les deux poursuites lundi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Par le biais de poursuites similaires auprès de la Commission du commerce international des États-Unis, il prévoit également d’interdire les importations de produits Sonos contrefaits.

Sonos a déclaré à The Verge que Google tentait de l’intimider et de riposter après une décision de justice de janvier en faveur de Sonos. Sonos a également accusé Google de comportement monopolistique, évitant les paiements de redevances et essayant d’étouffer les petits concurrents.

Google a déclaré que Sonos diffusait des informations erronées sur ses produits.

Cette saga a commencé en 2013 lorsque les deux sociétés ont collaboré pour faire fonctionner Google Music avec les enceintes Sonos. Lorsque Google a ensuite publié Google Home, les téléphones Pixel et le Chromecast, Sonos l’a accusé d’utiliser les informations obtenues grâce à leur partenariat pour ses produits. Il a ouvert un procès en janvier 2020, les deux parties se contredisant peu de temps après.

En janvier de cette année, un tribunal de commerce américain a jugé que Google avait enfreint certains des brevets de Sonos, interdisant l’importation de certains produits Google. En raison de la décision, Google a dû publier des correctifs logiciels sur ses haut-parleurs, ce qui a dégradé leur fonctionnalité. Par exemple, les utilisateurs ne pouvaient plus modifier simultanément le volume de plusieurs haut-parleurs et les clients de Google ont réagi avec colère.

Google n’est pas le seul grand joueur que Sonos a attaqué. En 2020, son PDG a accusé Amazon de « prix prédateurs » pour avoir vendu ses haut-parleurs Echo bien en dessous du coût. Des entreprises comme Amazon et Google ont d’amples sources de revenus qui subventionnent facilement ces produits, tandis que Sonos n’a pas un tel luxe. Amazon domine actuellement le marché américain des haut-parleurs intelligents avec une part de marché de 70 %, tandis que Google en détient environ 25 %.