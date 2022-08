Moins de 1% des abonnés Netflix jouent à ses jeux

Netflix tente de diversifier ses revenus alors que la société a lancé l’année dernière un catalogue de jeux vidéo pour les utilisateurs d’iOS et d’Android. Alors que le service de streaming propose déjà 24 jeux et prévoit d’en ajouter 26 autres d’ici la fin de l’année, une étude a montré que moins de 1% de ses abonnés jouent aux jeux.

Selon Apptopia (via CNBC), 1,7 million de personnes en moyenne utilisent les jeux de Netflix, soit moins de 1 % des 221 millions d’abonnés de la société. Les jeux ont été téléchargés au total 23,3 millions de fois.

Bien que le service comprenne de grands titres de ses émissions, tels que Choses étrangesils ne semblent pas convaincre les gens, car l’entreprise a également perdu 200 000 abonnés au cours du premier trimestre 2022.

Comme l’a noté CNBC, Netflix semble avoir pris un coup dans le noir, comme l’a déclaré son directeur de l’exploitation, Greg Peters, l’année dernière, la société a passé « de nombreux mois et vraiment, franchement des années » à apprendre comment les jeux peuvent garder les clients sur le service.

« Nous allons être expérimentaux et essayer un tas de choses », a déclaré Peters lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de la société. « Mais je dirais que les yeux que nous avons sur le prix à long terme se concentrent davantage sur notre capacité à créer des propriétés connectées aux univers, aux personnages, aux histoires que nous construisons. »

Bien que Netflix n’ait toujours pas trouvé son jeu à succès, la société court contre le temps pour proposer un nouvel abonnement basé sur la publicité à ses utilisateurs, car elle souhaite continuer à croître et à gagner de l’argent.

Comparé à Apple Arcade, Netflix n’a pas la même option pour expérimenter « et essayer un tas de choses ». Avec plus de 200 jeux, Arcade propose des jeux iOS classiques et des titres exclusifs tandis qu’il est fourni avec chaque abonnement Apple One.

Apple enrichit l’expérience des utilisateurs avec ses services groupés tels que Music, Arcade, TV+ et iCloud, tandis que Netflix doit générer des revenus à partir des jeux – ce qui ne semble pas le cas pour le moment.

Il est également important de noter que la société propose beaucoup plus de jeux sur les appareils Android que sur iOS. Android apporte également une expérience groupée, puisque vous pouvez trouver tous les jeux sur l’application principale de Netflix, tandis que vous devez les télécharger séparément sur votre iPhone/iPad App Store.

