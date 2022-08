LIFX perdure avec l’acquisition de la marque de maison intelligente ; nouveaux produits promis

Il y a de bonnes nouvelles si vous possédez des produits LIFX pour la maison intelligente. Bien que la société ait fait faillite en avril, une acquisition indique que LIFX continue de vivre.

Le géant mondial de l’éclairage Feit Electric a acheté la marque et déclare qu’elle prendra en charge les produits existants, en introduira de nouveaux et améliorera l’application…

LIFX a été l’un des premiers acteurs dans le domaine de la maison intelligente, en concurrence avec Zigbee – la norme sur laquelle les produits Philips Hue sont basés. Comme pour Hue, LIFX était compatible avec HomeKit.

On peut dire que c’était encore une fois Betamax contre VHS. LIFX était technologiquement supérieur, fonctionnant sur Wi-Fi et sans aucune exigence de pont – mais Hue s’est avéré l’option la plus populaire, conduisant à la disparition apparente de LIFX.

Les produits LIFX sont restés disponibles, mais l’avenir de la marque était incertain.

Feit Electric est l’une des plus grandes entreprises d’éclairage au monde, avec une histoire de 40 ans – et a maintenant acheté les restes de LIFX. Feit propose également ses propres produits de maison intelligente, mais affirme qu’il continuera à proposer les deux gammes de produits.

« Cette acquisition vise à alimenter la vision LIFX de réinventer l’éclairage », a déclaré Alan Feit, président de Feit Electric. « LIFX s’est concentré sur l’expérience utilisateur, affirmant que nous méritions quelque chose de mieux que la vieille ampoule ennuyeuse. Et puis ils ont livré ! Les produits LIFX offrent des couleurs vives et éclatantes à la pointe de l’industrie, les fonctionnalités les plus cool qui sont amusantes à utiliser et de nombreuses options de contrôle avancées tout en le rendant sans effort et intuitif. Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée avec des produits encore plus révolutionnaires et de nouvelles fonctionnalités d’application dignes de la marque LIFX. J’ai hâte de continuer ce qu’ils ont commencé.

Feit Electric proposera une suite de produits LIFX et prévoit d’étendre la gamme avec de nouvelles innovations. De plus, Feit Electric prendra en charge et fera évoluer l’application LIFX et la plate-forme cloud tout en maintenant une plate-forme et une application intelligentes Feit Electric distinctes avec d’éventuelles intégrations futures. Aucune interruption n’est prévue sur l’une ou l’autre des plateformes.