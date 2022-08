Elon Musk dit que l’accord de 44 milliards de dollars sur Twitter sera conclu s’il montre la méthode de comptage des bots, défie le PDG de débattre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk affirme que son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars pourrait encore se concrétiser, à condition que Twitter montre exactement comment il compte le nombre de faux comptes sur la plateforme. Le patron de Tesla a longtemps insisté sur le fait que l’entreprise mentait sur le nombre de bots sur le site, et il défie maintenant le PDG Parag Agrawal de « tenir un débat public » sur la question.

Le dernier incident de la saga Musk/Twitter a vu la personne la plus riche du monde tweeter qu’il était prêt à conclure l’accord pour le prix initial de 54,20 $ par action – le cours de l’action de Twitter est actuellement de 42,52 $. Tout ce que l’entreprise doit faire est de fournir sa méthode d’échantillonnage de 100 comptes et comment ils sont confirmés comme étant réels.

Twitter dit depuis longtemps que moins de 5% des comptes sur le site sont faux. Musk, cependant, pense que le nombre réel est plutôt de 20 %. Il dit que le problème est ce qui a fait dérailler son offre publique d’achat, et un dépôt récent affirme que la société cache délibérément les vrais chiffres du bot. Twitter, d’autre part, affirme que Musk essaie simplement de se retirer de l’accord ou de le renégocier à un prix bien inférieur.

« Si Twitter fournit simplement sa méthode d’échantillonnage de 100 comptes et la manière dont ils sont confirmés comme étant réels, l’accord devrait se poursuivre selon les conditions d’origine. Cependant, s’il s’avère que leurs déclarations auprès de la SEC sont matériellement fausses, alors cela ne devrait pas être le cas », a déclaré Musk. a tweeté en réponse au résumé du chercheur en cybersécurité Andrea Stroppa sur sa contre-poursuite contre Twitter.

Je défie par la présente @paraga à un débat public sur le pourcentage de bot Twitter. Qu’il prouve au public que Twitter a moins de 5 % d’utilisateurs quotidiens faux ou spam ! – Elon Musk (@elonmusk) 6 août 2022

Ne voulant pas laisser les choses là-bas, Musk a lancé un défi au PDG de Twitter, Parag Agrawal, demandant un débat public pour prouver que le nombre de faux bots est vraiment aussi bas que Twitter le prétend. Le milliardaire a également tweeté un sondage auprès de ses 102,8 millions d’abonnés leur demandant s’ils pensaient que moins de 5 % des utilisateurs de la plateforme étaient des spams. Près de 65 % ont voté pour « lmaooo non ».

Moins de 5 % des utilisateurs quotidiens de Twitter sont des faux/spams – Elon Musk (@elonmusk) 6 août 2022

Les avocats de Musk ont ​​récemment déclaré qu’en utilisant un outil appelé Botometer, conçu par l’Université de l’Indiana pour mesurer les comptes non authentiques, les analystes ont prouvé que Twitter mentait sur le nombre de contrefaçons sur la plateforme. Twitter a souligné que Botometer avait à un moment donné identifié le propre compte d’Elon Musk comme un bot avec une certitude de 80 %.

Attendez-vous à ce que les insultes et les allégations entre Musk et Twitter durent un certain temps. La date du procès est fixée au mois d’octobre, et la plate-forme serait « disposée à entrer en guerre » si c’est ce qui est nécessaire pour conclure l’accord.