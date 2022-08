HBO Max pour iPhone et iPad reconstruit avec SharePlay, mises à jour de stabilité, etc.

L’application HBO Max pour iPhone et iPad a reçu une mise à jour majeure cette semaine avec la prise en charge de SharePlay, des améliorations de fiabilité, etc. WarnerMedia dit que cela complète son objectif d’apporter toutes les applications HBO Max à une « nouvelle pile technologique plus performante ».

Lors de son lancement, l’application HBO Max a été largement critiquée pour ses performances boguées et instables. En réponse à cette critique, WarnerMedia a promis de mettre à jour toutes les applications HBO Max pour utiliser une nouvelle plate-forme « nouvelle génération » avec des améliorations sous le capot importantes. HBO Max pour Apple TV a reçu sa version de cette refonte en avril – c’est maintenant au tour de l’iPhone et de l’iPad.

La nouvelle version de HBO Max pour iPhone et iPad ajoute la prise en charge de SharePlay, permettant aux utilisateurs de regarder un film ou une émission de télévision en synchronisation avec les autres. Cette fonctionnalité est exclusive aux abonnés HBO Max sur le plan sans publicité.

Il existe également désormais une prise en charge de l’affichage sur écran partagé dans HBO Max pour iPad, ainsi qu’une interface optimisée pour l’orientation portrait et paysage sur iPad. Vous pouvez également vous attendre à une navigation améliorée et à des ajustements d’interface avec les dernières applications HBO Max.

Comme ce fut le cas avec la mise à jour Apple TV, les plus grands changements avec cette version de l’application HBO Max sont sous le capot. En raison de la nouvelle pile technologique, HBO Max devrait être beaucoup plus stable et fiable qu’auparavant. Voici le journal complet des modifications de tout ce que les nouveaux utilisateurs d’iPhone et d’iPad trouveront dans l’application HBO Max :

Extension de la fonctionnalité du bouton aléatoire aux appareils mobiles. Auparavant uniquement disponible sur les expériences de bureau et CTV, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de randomiser le premier épisode diffusé pour certaines séries sur la plate-forme.

Socket en charge de SharePlay pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad (États-Unis uniquement) : les abonnés aux États-Unis avec un forfait sans publicité et un iPhone ou un iPad peuvent désormais utiliser SharePlay pour regarder leurs programmes HBO Max préférés en synchronisation avec leurs amis et leur famille lors d’un appel FaceTime.

Une maison dédiée pour le contenu téléchargé avec des performances et une stabilité améliorées.

Socket en charge de la tablette pour les orientations paysage et portrait.

Une expérience de lecture d’écran améliorée avec des éléments et des fonctionnalités de navigation améliorés.

La possibilité de diviser les écrans avec d’autres applications sur n’importe quel appareil mobile compatible avec le comportement.

Navigation mise à jour et intuitive.

Un design raffiné et un style visuel pour faire briller le contenu.

Améliorations de la stabilité de Chromecast.

Alors que l’avenir de HBO Max est en suspens en ce moment, il est bon de voir que les applications continuent de s’améliorer. Vous pouvez télécharger HBO Max depuis l’App Store pour iPhone, iPad et Mac.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :