SNK annonce le premier nouveau jeu Fatal Fury depuis plus de 20 ans

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le fabricant japonais de jeux vidéo SNK Corporation a confirmé les rumeurs selon lesquelles il développerait une nouvelle entrée dans la franchise de jeux de combat Fatal Fury, en sommeil depuis longtemps. SNK a annoncé le nouveau projet sur Twitter et a publié une bande-annonce sur YouTube. Le clip de 30 secondes ne présente aucun gameplay, mais il faut s’y attendre étant donné que le titre vient d’être éclairé.

Le premier jeu de la série, Fatal Fury : King of Fighters, a fait ses débuts en 1991 pour la Neo Geo. Il a été conçu par Takashi Nishiyama, l’ancien employé de Capcom qui a réalisé et produit le premier Street Fighter. En fait, Nishiyama considérait Fatal Fury comme une sorte de successeur spirituel de Street Fighter.

Fatal Fury a été le premier jeu de combat de SNK pour Neo Geo et a ensuite conduit à la création de la série The King of Fighters.

Les légendes ne meurent jamais…

Après plus de 20 ans, FATAL FURY / GAROU revient !

Enfin, la suite tant attendue a été éclairée au vert ! > Découvrez la bande-annonce ici ! https://t.co/LF4x1tgZBO#Furie fatale #GAROU pic.twitter.com/yTlfcaFIXd – SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 7 août 2022

SNK a sorti près d’une douzaine de jeux Fatal Fury au cours des années 1990, mais la série est restée inactive après le lancement de Garou : Mark of the Wolves en 1999, qui a ensuite été publié sur Dreamcast sous le nom de Fatal Fury : Mark of the Wolves.

Nous arrivons à 23 ans sans nouveau jeu Fatal Fury, et on ne sait pas pourquoi il a fallu si longtemps à la société pour revisiter la franchise classique. Compte tenu de l’état initial du nouveau projet, il reste probablement encore plusieurs années. Heureusement, les fans de la série ont de quoi se divertir d’ici là.

Le mini Neo Geo de SNK de 2018 comprenait une poignée de jeux Fatal Fury et King of Fighters. Le système est calqué sur le cabinet d’arcade Neo Geo MVS et comprend 40 titres préchargés qui peuvent être lus sur son écran de 3,5 pouces. Il peut également être connecté à un écran externe car avouons-le, jouer sur ce petit écran va vieillir au bout d’un moment. Il se vend 59 $ et est toujours disponible à l’achat sur Amazon.

Les 500 $ du Neo Geo Multi Video System, ou MVSX en abrégé, sont également livrés avec une bonne dose de titres Fatal Fury et King of Fighters.