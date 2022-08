Le premier casque de réalité mixte d’Apple coûtera cher, mais la société en a de grands espoirs

Vue d’ensemble : l’appareil de réalité mixte de première génération d’Apple sera coûteux et ne sera pas livré avant l’année prochaine, mais la société semble convaincue qu’elle vendra plus d’un million d’unités dans l’année suivant son lancement. Pendant ce temps, Meta de Mark Zuckerberg se démène pour devenir l’Android des expériences de réalité mixte et prévoit de lancer un casque XR connu en interne sous le nom de Project Cambria dans les mois à venir.

Apple prévoit de dévoiler son casque de réalité mixte en janvier 2023, et le moulin à rumeurs a été en effervescence avec des allusions à ce sujet ces derniers mois. D’une part, le géant de Cupertino s’appuiera soi-disant sur le marché chinois du nouvel appareil pour améliorer ses chances de succès. Vraisemblablement, les consommateurs chinois ont un plus grand appétit pour les produits exotiques et ambitieux comme les casques AR/VR.

Analyste de renom Ming-Chi Kuo réclamations la société a de grands espoirs pour ce mystérieux appareil car elle prévoit d’expédier environ 1,5 million d’unités d’ici la fin de 2023. Kuo pense qu’il s’agira du « prochain produit électronique grand public révolutionnaire d’Apple après l’iPhone », ce qui est une vantardise assez ambitieuse.

L’événement médiatique de janvier est censé convaincre les investisseurs que l’innovation est bien vivante chez Apple et qu’elle peut encore proposer des produits qui invitent les imitateurs à copier tous les aspects de l’expérience utilisateur. La société parlera également longuement des cas d’utilisation, de l’ergonomie et des opportunités de développement logiciel autour d’un casque de réalité mixte.

Kuo dit qu’Apple n’a pas encore décidé du prix du nouvel appareil, mais qu’il se situera probablement entre 2 000 et 2 500 dollars. En théorie, il pourrait aller encore plus haut, mais la société ne veut pas risquer de manquer son objectif de 1,5 million de casques expédiés d’ici la fin de l’année prochaine.

Pendant ce temps, Apple travaille sur un appareil de réalité mixte plus abordable, mais il ne sera pas prêt avant 2025 ou plus tard. De plus, la société dévoilerait un casque uniquement AR en 2024 qui est censé être le début d’une transition de dix ans loin de l’iPhone.

Apple a montré le casque de réalité mixte de première génération à son conseil d’administration en mai, mais nous savons très peu de choses sur le hardware qui alimente ces appareils. Selon plusieurs initiés de la chaîne d’approvisionnement, l’appareil utilisera du silicium personnalisé avec une puissance de traitement similaire à ses chipsets de la série M dans le dernier rafraîchissement du MacBook Pro. Les ingénieurs ont été confrontés à divers défis en matière de gestion thermique et de traitement numérique du signal des entrées de caméra. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Apple utiliserait des écrans 8K pour le casque, encore un autre défi.

Ce mois-ci, la publication coréenne The Elec a appris que Samsung et LG travaillaient sur la technologie OLED sur silicium (OLEDoS), spécialement conçue pour les applications de réalité augmentée et virtuelle. Ce type de micro-écran est plus fin et peut atteindre une densité de pixels plus élevée par rapport à la technologie OLED traditionnelle, grâce à son substrat en silicium.

Par exemple, Samsung prévoit d’atteindre des densités de pixels de plus de 3 000 ppi et une luminosité d’affichage maximale de 10 000 nits d’ici 2024. Les deux sociétés ont déjà jeté les bases de la technologie LEDoS avec des densités de pixels encore plus élevées. Cependant, Sony est actuellement le principal fabricant d’OLEDoS et, jusqu’à présent, les analystes estiment qu’il s’agit du fournisseur incontournable du casque de réalité mixte de première génération d’Apple.

Du côté des logiciels, Apple a fait un travail encore meilleur pour garder les choses secrètes. Nous savons que Cupertino le surnommera probablement « realityOS », grâce à certaines références obscures trouvées par les développeurs en parcourant les journaux de téléchargement et le code source de l’App Store. Mais c’est à peu près tout.

Dans l’ensemble, il semble qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’Apple plonge dans le secteur de la réalité mixte grand public, où des entreprises comme Google et Microsoft ont eu peu de succès. Le géant de Cupertino semble déterminé et a même embauché l’ancien directeur des communications de Meta pour Reality Labs et le hardware Oculus, Andrea Schubert.

En parlant de Meta, aucune autre entreprise n’est plus investie dans l’espace AR/VR. Le titan des médias sociaux a récemment traversé un processus de changement de marque coûteux et a brûlé des milliards de dollars pour passer rapidement d’une entreprise axée sur les médias sociaux à une entreprise centrée sur la conquête du métaverse.

Le concept de métaverse s’appuie fortement sur la réalité augmentée et virtuelle, à tel point que le chaos de repriorisation qui s’ensuit chez Meta affecte le moral des employés. Pour le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, son entreprise est désormais impliquée dans une « compétition profonde et philosophique » avec Apple, qui définira l’avenir d’Internet et façonnera l’écosystème de la réalité mixte. En d’autres termes, cela déterminera également le sort de Meta en tant qu’entreprise.

Zuckerberg voit Apple comme un concurrent direct voulant appliquer les mêmes principes qui régissent iOS et l’App Store pour créer un écosystème fermé de réalité mixte. Pendant ce temps, Meta essaie de construire quelque chose qui ressemble à Android ou Windows, où plusieurs partenaires constructeurs peuvent développer leurs propres idées cristallisées dans diverses offres matérielles et services.

Le point de vue de Tim Cook est que la réalité mixte ne sera qu’un élément de l’avenir d’Apple qui a déjà décollé sur l’iPhone et l’iPad. Plus important encore, Cook prévoit de prendre sa retraite dès 2025, mais pas avant d’avoir eu la chance de superviser le lancement d' »une nouvelle catégorie de produits majeure ».

Même s’il ne partage pas la vision de Zuckerberg sur l’avenir d’Internet, il sera intéressant de voir si un Apple alimenté par Cook peut répéter le succès retentissant de l’iPhone.