Curieux de savoir quel écran Apple a mis dans ses iPhones au fil des ans ou les spécifications de votre écran iPhone actuel ? Suivez la liste d’affichage complète de l’iPhone pour la taille, la résolution, les pixels par pouce (ppi), la luminosité, etc. que l’on trouve sur l’écran de chaque modèle d’iPhone.

L’iPhone a connu toute l’évolution au fil des ans en ce qui concerne les écrans. Alors qu’Apple a d’abord résisté à l’utilisation d’écrans plus grands sur ses smartphones qui étaient plus difficiles à utiliser d’une seule main, il a suivi Samsung et a donné à chacun ce qu’il demandait, des écrans de plus en plus grands.

Et avec la gamme iPhone 14, nous nous attendons à voir les plus grands écrans de smartphone d’Apple à ce jour :

En plus de ce guide sur les écrans d’iPhone, nous avons des articles détaillés sur la capacité et la mémoire de la batterie de l’iPhone :

Avant de consulter les spécifications ci-dessous, connaissez-vous la taille d’affichage de l’iPhone d’origine ? 😁

Ok, voici la liste d’affichage complète de l’iPhone…

Liste d’affichage iPhone : Taille, résolution, ppi, luminosité

Remarque : un bug Apple News peut entraîner un affichage incorrect des informations ci-dessous. Lisez sur Netcost-security.fr.com pour tous les détails.

Écran iPhone 13 Pro Max ? 6,7 pouces – Résolution 2778 x 1284 – 458 ppi – 1 000-1 200 nits – Super Retina XDR OLED avec ProMotion Écran iPhone 13 Pro ? 6,1 pouces – Résolution 2532 x 1170 – 460 ppp – 1 000-1 200 nits – Super Retina XDR OLED avec ProMotion Écran iPhone 13 ? 6,1 pouces – Résolution 2532 x 1170 – 460 ppp – 800-1200 nits – Super Retina XDR OLED Mini écran iPhone 13 ? 5,4 pouces – Résolution 2340 x 1080 – 476 ppp – 800-1 200 nits – Super Retina XDR OLED Écran iPhone SE 3e génération ? 4,7 pouces – Résolution 1334 x 750 – 326 ppi – 625 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Écran iPhone 12 Pro Max ? 6,7 pouces – Résolution 2778 x 1284 – 458 ppp – 800-1200 nits – Super Retina XDR OLED Écran iPhone 12 Pro ? 6,1 pouces – Résolution 2532 x 1170 – 460 ppp – 800-1200 nits – Super Retina XDR OLED Écran iPhone 12 ? 6,1 pouces – Résolution 2532 x 1170 – 460 ppi – 625-1 200 nits – Super Retina XDR OLED Mini écran iPhone 12 ? 5,4 pouces – Résolution 2340 x 1080 – 476 ppi – 625-1 200 nits – Super Retina XDR OLED Écran iPhone SE 2e génération ? 4,7 pouces – Résolution 1334 x 750 – 326 ppi – 625 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Écran iPhone 11 Pro Max ? 6,5 pouces – Résolution 2688 x 1242 – 458 ppi – 800-1200 nits – Super Retina HD OLED Écran iPhone 11 Pro ? 5,8 pouces – Résolution 2436 x 1125 – 458 ppp – 800-1200 nits – Super Retina HD OLED Écran de l’iPhone 11 ? 6,1 pouces – Résolution 1792 x 828 – 326 ppi – 625 nits – LCD Liquid Retina HD rétroéclairé par LED Écran iPhone XR ? 6,1 pouces – Résolution 1792 x 828 – 326 ppi – 625 nits – LCD Liquid Retina HD rétroéclairé par LED Écran iPhone XS Max ? 6,5 pouces – Résolution 2688 x 1242 – 458 ppi – 625 nits – Super Retina HD OLED Écran iPhone XS ? 5,8 pouces – Résolution 2436 x 1125 – 458 ppp – 625 nits – Super Retina HD OLED Écran iPhone X ? 5,8 pouces – Résolution 2436 x 1125 – 458 ppp – 625 nits – Super Retina HD OLED Écran iPhone 8 Plus ? 5,5 pouces – Résolution 1920 x 1080 – 401 ppi – 625 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Ecran iPhone 8 ? 4,7 pouces – Résolution 1334 x 750 – 326 ppi – 625 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Ecran iPhone 7 Plus ? 5,5 pouces – Résolution 1920 x 1080 – 401 ppi – 625 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Ecran iPhone 7 ? 4,7 pouces – Résolution 1334 x 750 – 326 ppi – 625 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Écran iPhone SE ? 4 pouces – Résolution 1136 x 640 – 326 ppp – 500 nits – LCD Retina HD rétroéclairé par LED Écran iPhone 6S Plus ? 5,5 pouces – Résolution 1920 x 1080 – 401 ppp – 500 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Ecran iPhone 6S ? 4,7 pouces – Résolution 1334 x 750 – 326 ppp – 500 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Ecran iPhone 6 Plus ? 5,5 pouces – Résolution 1920 x 1080 – 401 ppp – 500 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Ecran iPhone 6 ? 4,7 pouces – Résolution 1334 x 750 – 326 ppp – 500 nits – LCD rétroéclairé par LED Retina HD Ecran iPhone 5S ? 4 pouces – Résolution 1136 x 640 – 326 ppp – 500 nits – LCD Retina HD rétroéclairé par LED Ecran iPhone 5C ? 4 pouces – Résolution 1136 x 640 – 326 ppp – 500 nits – LCD Retina HD rétroéclairé par LED Ecran iPhone 5 ? 4 pouces – Résolution 1136 x 640 – 326 ppp – 500 nits – LCD Retina HD rétroéclairé par LED Ecran iPhone 4S ? 3,5 pouces – Résolution 960 x 640 – 326 ppi – LCD Retina HD rétroéclairé par LED Ecran iPhone 4 ? 3,5 pouces – Résolution 960 x 640 – 326 ppi – LCD Retina HD rétroéclairé par LED Ecran iPhone 3GS ? 3,5 pouces – Résolution 480 x 320 – 163 ppp – LCD Ecran iPhone 3G ? 3,5 pouces – Résolution 480 x 320 – 163 ppp – LCD Écran iPhone d’origine ? 3,5 pouces – Résolution 480 x 320 – 163 ppp – LCD

Conceptions attendues de l’iPhone 14 Pro et Pro Max

Quel écran iPhone vous a le plus surpris ? Ou avez-vous trouvé quelque chose d’intéressant sur la façon dont Apple a utilisé les écrans de l’iPhone au fil des ans ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre liste d’affichage iPhone !

Données provenant d’Apple et de Mactracker

