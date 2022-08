Les 20 meilleures séries de science-fiction disponibles sur HBO Max

Les restes

L’un des créateurs de Lost s’est lancé il y a près d’une décennie pour réaliser une série très étrange, qui aborde des thèmes aussi dramatiques que la perte, la foi et l’amour pour s’abandonner à un fond plein de science-fiction et de situations impossibles. Bien sûr, après trois saisons, les choses seront bien réglées et expliquées.

Station onze

Une histoire aussi actuelle que terrifiante qui mène le monde à une sorte d’apocalypse due à la propagation d’une grippe extraordinairement mortelle. Les survivants devront réimaginer le monde qui leur reste et comment le reconstruire… si c’est possible.

élevé par des loups

Intrigue émouvante et suggestive qui nous raconte l’histoire de deux androïdes qui ont pour tâche d’élever des enfants humains sur une planète vierge où ils ne seront pas exempts de terribles dangers. La relation entre les deux parties sera fondamentale pour savoir ce qui différencie les machines des personnes.

le terrain

Un jour, à Los Angeles, un énorme trou apparaît qui avale tous ceux qui s’y trouvent mais, curieusement, cela ne met pas fin à leur vie, mais les transporte dans un monde sauvage plein de végétation et de créatures qui les obligeront à s’adapter rapidement . Pendant ce temps, les proches restés dans la ville vont tenter de les secourir.

Manifeste

Que se passerait-il si après être descendu d’un vol, vous découvriez que plus de cinq ans se sont écoulés depuis que vous l’avez pris ? Cette série, qui dure déjà depuis trois saisons, passe en revue les problèmes que des événements comme celui-ci causeraient où des personnes qui croient avoir perdu des partenaires, des enfants ou des parents reconstruisent leur vie de manière presque forcée pour se retrouver, encore, avec eux. un peu plus tard.

Noémie

Naomi est une sorte de Mme Marvel : une adolescente, amoureuse de la bande dessinée et qui croit que son destin est spécial. Un événement surnaturel viendra convaincre Naomi qu’elle a un rôle important à jouer et qu’elle a désormais les armes pour mettre ses plans à exécution.

le jamais

Un groupe de femmes victoriennes, du 19ème siècle, se retrouvent soudainement avec une série de capacités inexplicables et surnaturelles presque en même temps que des ennemis redoutables apparaissent qui changeront radicalement le monde avec leurs actions. Aux manettes de la série, Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers films Avengers.

Les morts qui marchent

Que dire de l’une des séries les plus emblématiques de la télévision, qui nous raconte l’histoire d’un monde en proie à un fléau de zombies où les êtres humains doivent percer et survivre. Authentique phénomène sériel qui a donné pour plusieurs spin-offs et tout. Vous ne l’avez pas encore vu ?

DMZ

Une guerre civile aux États-Unis provoque une apocalypse qui oblige Manhattan à devenir l’une des rares zones démilitarisées de tout le pays. Là, la protagoniste devra se frayer un chemin dans un monde déterminé à s’autodétruire et qui semble scruter un abîme dont elle ne pourra jamais s’échapper.

développeurs

Une jeune ingénieure en informatique enquête sur la disparition de son petit ami, qu’elle croit être le travail de l’entreprise pour laquelle elle travaille. Sa touche futuriste et sa narration en font un petit bijou dont on ne tardera pas à le voir puisqu’il dure à peine une saison.

futur-homme

Sauver l’humanité sera le but ultime de Josh Futturman, un concierge choisi par les visiteurs du futur pour voyager dans le temps. Bien que vous sachiez bientôt que les choses ne sont pas aussi aléatoires qu’elles le paraissent.

Avenue 5

Série amusante qui ressemble à une adaptation de Vacances en mer mais dans l’espace. Un navire avec son capitaine, son équipage et quelques voyageurs étrangers où nous verrons bientôt que des événements inexplicables se déroulent. Un petit bijou auquel vous devriez accorder un peu plus d’attention.

la matière noire

Basé sur l’univers de Golden Compass (de Philip Pullman), nous apprendrons la recherche d’un kidnapping et d’un héros qui, arrivé d’un autre monde, risquera sa vie pour découvrir un plan sinistre qui implique d’autres enfants disparus et un étrange phénomène connu sous le nom de Poussière. .

Fait pour l’amour

Deux puces, une implantée dans sa tête et une dans la sienne, censées les synchroniser et les faire penser de la même manière. Et si cette relation idyllique tournait au cauchemar ? Eh bien, ici vous avez la réponse : Fait pour l’amour.

Les originaux

Klaus, le protagoniste, est un mélange entre un vampire et un loup-garou qui décide de retourner à la Nouvelle-Orléans pour enquêter sur la nouvelle qu’un énorme complot se prépare contre lui dans la ville. Plus de science-fiction mais cette fois dans sa variante avec des monstres classiques.

La frange

La ration de crimes et d’événements étranges qui doivent faire l’objet d’une enquête d’une agence aussi traditionnelle que le FBI ne pouvait pas manquer. Un agent spécial, Olivia Dunham, sera celle qui découvrira qu’il y a des choses étranges qui ne correspondent pas à chaque cas, même si l’un de ses compagnons, le scientifique Walter Brishop, sera celui qui pourra voir la lumière parmi tant d’obscurité. .

The Boys sans destin

Quatre enfants, une excursion et un événement qui va changer leur vie à jamais. Et oui, on parle de réalités diverses, de voyages et de tout ce qui vous vient à l’esprit, bien qu’avec une certaine touche dramatique parfois.

Fugues

Six adolescents qui n’ont guère envie de tenir le coup vont prendre la décision de s’unir pour combattre un ennemi commun : leurs parents. Marvel Magic disponible sur HBO Max.

légendes de demain

DC fait sa part pour nous montrer un nouveau groupe de héros qui ne savent pas qu’ils doivent unir leurs forces pour combattre le mal jusqu’à ce qu’un voyageur du temps arrive qui leur rappelle : Rip Hunter. Si vous voulez rencontrer un nouveau lot de personnages de bandes dessinées, c’est votre chance.