Micron produit maintenant 24 Gbps GDDR6X, se dirigeant peut-être vers le produit phare Nvidia RTX 4000

En bref : Micron vient de mettre à jour son site Web avec de nouvelles informations sur les modules GDDR6X qu’il produit, qui devraient apparaître dans la prochaine série Nvidia RTX 4000. En plus des modules de 16 Go (2 Go) avec des vitesses de 21 Gbps, il existe également une liste pour 24 Gbps GDDR6X qui pourrait être utilisée dans le produit phare récemment annoncé, peut-être un nouveau Titan, qui contiendrait 48 Go de VRAM, 18 176 cœurs CUDA et un 800 TDP.

Omgpu.com a remarqué la mise à jour de Micron. Il confirme les modules GDDR6X 21 Gbps qui devraient apparaître dans la série haut de gamme Ada Lovelace RTX 4000, très probablement les cartes RTX 4070, 4080 et 4090 et leurs déclinaisons Ti.

Il est également fait mention de 24 Gbps GDDR6X. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une telle mémoire vidéo offrant ces vitesses ; il a été inclus dans les caractéristiques le mois dernier pour un prétendu produit phare d’Ada Lovelace. Cette carte particulière est censée être basée sur une nouvelle conception de carte PG139-SKU0 plutôt que sur la PG137 qui devrait être utilisée par le RTX 4090 et pourrait être la première à comporter un refroidisseur de référence à triple ventilateur de Nvidia.

Avec 48 Go de GDDR6X à 24 Gbit/s et une interface de bus 384 bits, permettant une bande passante maximale de 1,15 To/s, soit une augmentation d’environ 14 % par rapport au RTX 3090 Ti, il est théorisé que cette carte sera le premier produit Nvidia de marque Titan. nous avons vu depuis 2018, ou il pourrait s’agir d’une autre carte de poste de travail. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à ce qu’il soit destiné aux scientifiques, aux chercheurs et aux créateurs de contenu plutôt qu’aux joueurs.

Il est à noter, cependant, que simplement parce que le GDDR6X 24 Gbps est en cours de production, il n’y a aucune garantie qu’il finira par faire partie de Lovelace.

La bonne nouvelle est que même la série RTX 4000 de milieu de gamme aurait One Punch qui ferait honte aux équivalents de la génération actuelle. Le RTX 4070 et sa déclinaison Ti devraient tous deux offrir des vitesses de 21 Gbps, et même le premier comporterait 7 680 cœurs CUDA ou 60 multiprocesseurs de streaming, 30 milliards de transistors et 12 Go de GDDR6X sur un bus 192 bits, lui donnant un bande passante maximale de 504 Go/s. Avec un score Time Spy Extreme revendiqué de plus de 11 000, le RTX 4070 pourrait se rapprocher du produit phare RTX 3090 Ti.