Apple utilisera la technologie d’affichage OLEDoS de LG pour réduire l’encombrement du casque de réalité mixte

Le casque de réalité mixte d’Apple devrait être dévoilé l’année prochaine. Comme il nous reste encore au moins quelques mois avant de pouvoir jeter un œil au prochain gros produit d’Apple, un rapport indique qu’il utilisera la technologie d’affichage OLEDoS de LG.

Selon L’élecSamsung Display et LG Display développent des technologies OLED sur silicium (OLEDoS) et LED sur silicium (LEDoS).

Le premier sera utilisé par Apple sur son prochain casque de réalité mixte et sera fourni par LG. En 2018, la publication expliquait les avantages de cette technologie :

Le micro-écran basé sur OLED est reconnu comme un candidat prometteur pour la RA en raison de ses avantages tels qu’un temps de réponse rapide et une capacité de fabrication mince et légère. (…) Les micro-écrans à base d’OLED sont également fabriqués sur des tranches de silicium au lieu de substrats en verre et de substrats en polyimide (PI). Il s’appelle OLEDoS (OLED sur Silicium) (…). Dans des rapports récents, un prototype de 3000ppi a été signalé, bien qu’il faille un temps considérable pour le commercialiser.

Afin de produire des OLEDoS haute résolution, une technologie précise de formation de pixels de plusieurs micromètres pour le dépôt d’OLED est nécessaire. Lors du développement de l’étape de R & D, les problèmes de rendement et de cohérence des processus doivent être pris en compte lorsqu’ils sont appliqués à la production de masse.