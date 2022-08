Comment rooter Asus Zenfone 9 et déverrouiller le chargeur de démarrage

Asus a récemment lancé son nouveau téléphone phare et c’est un téléphone Android compact que nous avons vu depuis un moment. Zenfone 9 est un smartphone bien conçu avec un matériel puissant. Asus a récemment publié la source du noyau et son apk de déverrouillage, ce qui indique que le développement personnalisé peut commencer. Et vous pouvez également rooter votre téléphone. Ici tu sauras comment rooter Zenfone 9 et comment déverrouiller le chargeur de démarrage d’Asus Zenfone 9.

Avant de passer au guide racine, passons rapidement en revue les spécifications et ce que ce téléphone peut faire. Il n’y a pas beaucoup de choix pour ceux qui recherchent des téléphones haut de gamme de moins de 6 pouces et Asus en a donné un. Outre la bonne conception, le téléphone est également livré avec des spécifications phares, mais le prix est plus élevé.

Asus Zenfone 9 dispose d’un écran FHD + de 5,9 pouces qui prend en charge un affichage jusqu’à 120 Hz. Le téléphone est livré avec le dernier Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi que le GPU Adreno 730. Zenfone 9 couplé à 8 Go / 16 Go de RAM LPDDR5, plus 128 Go et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le téléphone dispose de deux caméras arrière. Ces capteurs de caméra comprennent un capteur principal de 50MP et un appareil photo ultra large de 12MP. À l’avant, il y a une seule caméra selfie de 12 mégapixels. Il a une batterie de 4300 mAh. Et avec ce package, il fonctionne très bien, mais vous pouvez déverrouiller des fonctionnalités avancées avec le privilège root et ici, je vais partager comment y parvenir. Le guide explique également comment déverrouiller le chargeur de démarrage de Zenfone 9.

Récemment, la source du noyau Zenfone 9 a été publiée, ce qui nous donne la possibilité d’attendre un développement personnalisé pour Zenfone 9. Et maintenant, l’enracinement est également possible car l’application de déverrouillage est disponible pour les utilisateurs. L’enracinement apporte de nombreuses options et fonctionnalités avancées. Mais pour rooter Zenfone 9, vous devez d’abord déverrouiller le chargeur de démarrage de Zenfone 9.

Déverrouiller le chargeur de démarrage de Asus Zenfone 9

Comme tous les téléphones Android, Asus Zenfone 9 est également livré avec un chargeur de démarrage verrouillé qui empêche les utilisateurs de modifier l’appareil en enracinant ou en installant des ROM personnalisées. Donc, si vous voulez rooter ou installer des fichiers comme des ROM personnalisées, vous devez d’abord déverrouiller le chargeur de démarrage. Comme l’application Unlock pour Zenfone 9 est disponible, le déverrouillage du chargeur de démarrage va être simple. Voici comment débloquer le bootloader de Zenfone 9.

Le déverrouillage du chargeur de démarrage réinitialisera votre téléphone, alors faites une sauvegarde de vos données. Ouvrez Zenfone 9 officiel page d’assistance sur votre navigateur. Maintenant, sur la page Web, passez au Drivers et outils section. Et dans l’option déroulante, sélectionnez Android.

Il listera tous les fichiers utilitaires importants dont le Zenfone 9 Déverrouiller l’APK. Téléchargez l’application « Déverrouiller l’appareil » pour Zenfone 9. Installez l’APK de déverrouillage téléchargé sur votre téléphone. Allez maintenant dans Paramètres> À propos du téléphone et appuyez sur Numéro de construction 7 fois pour activer les options de développement. Il affichera un message indiquant que vous êtes maintenant un développeur. Revenez aux paramètres, puis ouvrez les options du développeur. Activer Déverrouillage OEM et débogage USB.

Exécutez l’application de déverrouillage sur votre téléphone et acceptez ses règles. Appuyez sur Déverrouiller le chargeur de démarrage bouton dans l’application. Cela effacera les données et déverrouillera le chargeur de démarrage. Après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage d’Asus Zenfone 9, redémarrez votre téléphone et configurez-le.

Après avoir déverrouillé le bootloader, vous pouvez vérifier ou confirmer l’état en mode fastboot. Et aussi le déverrouillage OEM dans les options de développement. Passons maintenant aux étapes d’enracinement.

Conditions préalables

Effectuez une sauvegarde complète de votre téléphone (à restaurer si vous perdez des données)

Chargez votre téléphone à au moins 50 %

Téléchargez et installez l’application Magisk sur votre téléphone

Installez les pilotes ADB et Fastboot sur votre PC

Téléchargez le firmware Asus Zenfone 9 (même version que votre numéro de build, utilisez ce lien)

Étapes pour rooter Zenfone 9 avec Magisk

Extrayez le fichier image de démarrage (boot.img) du micrologiciel Asus Zenfone 9 à l’aide du payload dumper. Copiez maintenant l’extrait boot.img à votre téléphone. Installez et ouvrez l’application Magisk sur votre téléphone. Dans l’application, cliquez sur Installer à côté de Magisk.

Ensuite, choisissez « Sélectionner et corriger un fichier » et sélectionnez le fichier boot.img dans la mémoire du téléphone.

Il va maintenant patcher le fichier et enregistrer la sortie magisk_patched.img dans le dossier Téléchargement. Copiez le fichier de démarrage corrigé sur votre PC dans le C:\adb emplacement ou dans le dossier des outils de la plate-forme. Et Renommer le fichier à boot.img. Ouvrez la fenêtre de commande où se trouve l’image de démarrage (tapez cmd dans l’emplacement du fichier et appuyez sur Entrée). Si vous avez macOS ou Linux, utilisez les outils de la plate-forme.

Démarrez votre téléphone dans Mode de boot rapide et connectez le téléphone au PC à l’aide d’un câble USB. Pour démarrer en fastboot, vous pouvez soit utiliser des boutons de raccourci, soit commander : adb reboot bootloader Entrez la commande ci-dessous pour flasher l’image de démarrage corrigée et rooter Asus Zenfone 9. fastboot flash boot boot.img Après avoir installé Magisk sur votre téléphone, redémarrez-le sur le système. Vous avez maintenant un Asus Zenfone 9 avec le privilège Root.

Après avoir rooté votre téléphone, vous pouvez utiliser des applications et des fonctionnalités qui nécessitent des privilèges root tels que les modules Xposed. Avec root, vous devez également installer le framework Xposed pour essayer les modules.

Donc, voilà, le guide complet sur la façon de rooter Zenfone 9 et comment déverrouiller le chargeur de démarrage de Zenfone 9. Et si vous avez des questions concernant l’appareil et le guide, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

