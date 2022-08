Splatoon 3 Nintendo Direct annoncé pour le jeudi 10 août ; horaire, détails et comment le regarder en ligne

Un mois seulement nous sépare de la sortie de Splatoon 3 sur Nintendo Switch. Et pour animer l’attente, la société japonaise diffusera après-demain, mercredi 10 août, un Nintendo Direct dédié au jeu. Il s’agit du deuxième volet de la saga pour la console hybride, plus de 5 ans après le second.

À quelle heure est le Splatoon 3 Nintendo Direct et comment le regarder en ligne ?

Vous pouvez suivre l’événement en vidéo, qui dure 30 minutes, via la chaîne officielle de Nintendo France sur YouTube. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 15h00

France (îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 10h00

Bolivie : à 11h00

Brésil : à 10h00

Chili : à 09h00

Colombie : à 08h00

Costa Rica : à 07h00

Cuba : à 09h00

Équateur : à 08h00

El Salvador : à 07h00

États-Unis (Washington DC) : à 09h00

États-Unis (PT) : à 06h00

Guatemala : à 07h00

Honduras : à 07h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 07h00

Panama : à 08h00

Paraguay : à 09h00

Pérou : à 08h00

Porto Rico : à 09h00

République dominicaine : à 09h00

Uruguay : à 10h00

Venezuela : à 09h00

Splatoon 3 sera mis en vente le 9 septembre exclusivement sur Nintendo Switch. Pour célébrer son lancement, Nintendo a confirmé un nouveau modèle spécial Nintendo Switch OLED avec des motifs du jeu en question. Dans ce lien, vous avez tous les détails. Avec l’arrivée du titre multijoueur tant attendu, voici le calendrier console pour 2022.

Source | Nintendo