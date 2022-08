Les noms de nombreuses applications iOS changent, car même les grandes marques se lancent dans le spam de mots clés

L’efficacité du spam de mots-clés sur l’App Store amène les développeurs de nombreuses applications à changer le nom de leurs applications – y compris celles appartenant à de grandes marques…

Le commentateur d’Apple, John Gruber, a remarqué la tendance, et en était perplexe.

La semaine dernière, j’ai remarqué une mise à jour pour une application sur mon iPhone avec un nom qui m’a semblé étrange : « Dropbox : Cloud Photo Storage ». L’application Dropbox standard est installée depuis longtemps. J’ai également installé l’application Paper de Dropbox. Mais je n’ai jamais installé ni n’installerais une application de stockage de photos dédiée de Dropbox. J’ai rapidement déterminé qu’il ne s’agissait que de l’application Dropbox habituelle. Dropbox l’a simplement renommé pour inclure « Cloud Photo Storage » dans le nom à des fins de référencement.

Développeur Ryan Jones répondu, disant que c’était désormais monnaie courante.

C’est purement pour le référencement. Les entreprises commencent même à mettre les mots-clés avant leur nom de marque maintenant. C’est si critique. Par exemple « Photo Cloud Storage – Dropbox »

Et en effet, de nombreuses autres applications font la même chose : prendre un terme de recherche courant que les gens utilisent lorsqu’ils recherchent une catégorie d’application, et inclure ces mots-clés dans le nom de l’application. Dropbox l’a au moins fait comme suffixe, mais comme le dit Jones, de nombreuses applications le font comme préfixe, ce qui est encore plus efficace.

Ami développeur Chris Lacy souligné un très long fil de Jake Mor, expliquant les avantages de cela. Mor a partagé 100 conseils qui l’ont aidé à faire croître une application à 5 millions de dollars de ventes en trois ans.

Il commence par recommander l’utilisation de mots-clés pour Apple Search Ads.

La clé est de découvrir quels mots-clés génèrent des utilisateurs à forte intention, pas nécessairement de mener des campagnes rentables. ASA rend cela possible avec l’attribution de mots-clés. Utilisez d’abord @appfigures ou @apptweak pour créer une liste de 100 à 200 mots-clés associés. Ajoutez tous ces mots-clés aux campagnes et surpayez pour les clics si vous en avez besoin. Encore une fois, ne vous inquiétez pas de la rentabilité, ce n’est pas le point. Envoyez l’attribution des mots clés à @Mixpanel et voyez qui a le taux d’installation le plus élevé pour la conversion payante et les taux de rétention de 30 jours.

Mais ensuite, il recommande d’utiliser ces mots-clés pour renommer l’application.

Prenez le premier résultat de # 46 et changez le titre de votre application en « Nom de l’application du mot clé ». Par exemple, « Entraîneur personnel FitnessAl ». Utilisez les meilleurs résultats 2 à N dans votre sous-titre. Ne vous souciez pas de la grammaire, « l’exercice d’haltérophilie » est très bien.

Cette pratique est connue sous le nom de « spamming de mots clés » ou « bourrage de mots clés ». Les pires exemples sont lorsqu’une application inclut le nom d’une application concurrente (et populaire) dans son nom, suivi de près par des mots-clés qui n’ont que peu ou pas de rapport avec la fonction réelle de l’application en question.

Ce que Dropbox et d’autres font n’est pas aussi mauvais que cela, mais je suis entièrement d’accord avec l’avis de Gruber ici. Le fait que la recherche sur l’App Store soit si vulnérable au spam de mots clés suggère qu’Apple doit agir

Je trouve cela sans surprise mais déprimant. (Tout le fil de Mor est un peu déprimant.) L’App Store devrait décourager Un non-sens SEO comme le spam de mots clés, pas de récompense. Je ne reproche pas aux développeurs d’utiliser des astuces de nommage inconvenantes qui fonctionnent ; Je reproche à Apple d’avoir lancé un moteur de recherche qui récompense une telle chicanerie.

Le spamming de mots-clés est tout aussi pénible sur les sites de photographie de stock, où un nombre ennuyeux de photographes incluent tous les mots-clés auxquels ils peuvent penser, quelle que soit leur pertinence.

