Nous savons déjà quand nous pourrons jouer au multijoueur de Modern Warfare 2

Cela fait quelques années que nous n’arrêtons pas de voir des sorties de jeux vidéo. Cette année 2022 a été riche en grands titres, mais cela ne veut pas dire que nous n’aurons pas plus de surprises en fin d’année. L’un des titres les plus attendus qui sont sur le point de sortir est Call of Duty: Modern Warfare II, un jeu vidéo qui s’appelle exactement le même que celui qu’Activision a lancé en 2009 et qui a été un succès complet. Après le redémarrage de cette franchise par Infinity Ward, des millions de joueurs à travers le monde ont leurs espoirs pour ce jeu. Heureusement, certains pourront profiter de son mode multijoueur en avance, puisque les dates d’accès au programme bêta de ce nouveau Call of Duty ont déjà été publiées.

Vous pouvez donc accéder à la bêta exclusive de Modern Warfare II

Le 28 octobre 2022, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) sera mis en vente, le titre de tir d’Activision qu’Infinity Ward a promis de faire passer au niveau supérieur. Le jeu sortira sur pratiquement toutes les plates-formes que nous avons actuellement, et de nombreux joueurs sont vraiment nerveux de voir quelles nouvelles fonctionnalités cet épisode apporte et comment il récupérera le marché que d’autres jeux de tir gratuits ont actuellement mangé.

Heureusement, il ne faudra pas attendre fin octobre pour pouvoir essayer le jeu vidéo. Au cours de ce week-end, une journée Call of Duty League a eu lieu, plus précisément le CDL Championship Weekend 2022 dans la ville de Los Angeles. Profitant de l’événement, Activision a rendu publiques les dates auxquelles les joueurs pourront accéder à la bêta de Call of Duty : Modern Warfare 2.

Les joueurs de Call of Duty pourront jouer à Modern Warfare 2 en septembre, avec une bêta exclusive pour les propriétaires de PlayStation, suivie d’une bêta crossplay qui sera disponible pour toutes les plateformes.

Bêta exclusive pour PlayStation

Le premier rendez-vous pour tester le jeu vidéo sera réservé aux utilisateurs de PlayStation. Que vous ayez une PS4 ou que vous ayez déjà fait le saut vers PlayStation 5, vous pourrez jouer à ce titre via Early Access du 16 au 17 septembre. Le processus de bêta ouverte durera du 18 au 20 septembre et il ne sera pas nécessaire d’avoir un abonnement PlayStation Plus pour accéder au jeu.

Cross-play bêta

La deuxième période est prévue du 22 au 26 septembre. Pendant ce temps, le Cross-play sera activé, de sorte que le multijoueur sera accessible quel que soit le matériel que nous utilisons. Les dates indiquées sont les suivantes :

Accès anticipé Xbox et PC : 22-23 septembre

Bêta ouverte pour Xbox et PC : 24-26 septembre

PlayStation Open Beta : 22-26 septembre

Comment accéder à la bêta ?

Si vous souhaitez essayer ce jeu avant sa sortie officielle, vous devrez pré-commander en store ou numériquement pour y accéder pendant la période d’accès anticipé.

Concernant Warzone 2.0, il ne sera pas inclus dans cette phase bêta, et il devrait arriver en fin d’année, peu après le lancement officiel de ce titre.