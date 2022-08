Twitter confirme tardivement une violation de données qui a révélé les coordonnées de 5,4 millions de comptes [U]

Mise à jour : Twitter a confirmé assez tardivement qu’un pirate a pu exposer les détails du compte, bien que la société n’ait pas commenté le nombre de 5,4 millions. Voir déclaration à la fin de la pièce.

Une violation de données sur Twitter a permis à un attaquant d’accéder aux coordonnées de 5,4 millions de comptes. Twitter a confirmé la faille de sécurité qui a permis l’extraction des données.

Les données – qui relient les pseudos Twitter aux numéros de téléphone et aux adresses e-mail – ont été proposées à la vente sur un forum de piratage, pour 30 000 $…

Restaurer la confidentialité rapporte que la violation a été rendue possible par une vulnérabilité découverte en janvier.

Une vulnérabilité Twitter vérifiée datant de janvier a été exploitée par un acteur malveillant pour obtenir des données de compte prétendument de 5,4 millions d’utilisateurs. Alors que Twitter a depuis corrigé la vulnérabilité, la base de données prétendument acquise à partir de cet exploit est maintenant vendue sur un forum de piratage populaire, publié plus tôt dans la journée.

En janvier dernier, un rapport a été fait sur HackerOne d’une vulnérabilité qui permet à un attaquant d’acquérir le numéro de téléphone et/ou l’adresse e-mail associés aux comptes Twitter, même si l’utilisateur a masqué ces champs dans les paramètres de confidentialité. […]

Un acteur malveillant vend maintenant les données prétendument acquises à partir de cette vulnérabilité. Plus tôt dans la journée, nous avons remarqué un nouvel utilisateur vendant la base de données Twitter sur Breached Forums, le célèbre forum de piratage qui a attiré l’attention internationale plus tôt ce mois-ci avec une violation de données exposant plus d’un milliard de résidents chinois.

La publication est toujours en ligne avec la base de données Twitter qui serait composée de 5,4 millions d’utilisateurs à vendre. Le vendeur sur le forum de piratage passe par le nom d’utilisateur « diable » et affirme que l’ensemble de données comprend « des célébrités, des entreprises, des aléatoires, des OG, etc. »