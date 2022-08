Devriez-vous acheter les AirPods Pro maintenant ou attendre les AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro font partie des écouteurs véritablement sans fil les plus populaires du marché. Après leur introduction en octobre 2019, les AirPods Pro sont devenus un accessoire indispensable pour de nombreux fans d’Apple. Avec une nouvelle version imminente, devriez-vous acheter des AirPods Pro maintenant ou attendre de voir ce que les AirPods Pro 2 apportent à la table ?

Les AirPods Pro sont loin d’être parfaits

Malgré leur popularité, les AirPods Pro souffrent (plus que ?) de leur juste part de bizarreries et de problèmes de fiabilité. En octobre 2020, Apple a lancé un programme de rappel de service en raison de divers «problèmes de son» affectant un certain nombre d’utilisateurs d’AirPods Pro. Ces problèmes incluent :

Crépitements ou sons statiques qui augmentent dans les environnements bruyants, avec l’exercice ou en parlant au téléphone

La suppression active du bruit ne fonctionne pas comme prévu, comme une perte de son grave ou une augmentation des bruits de fond, comme le bruit de la rue ou de l’avion

Apple indique que seules les unités AirPods Pro fabriquées avant octobre 2020 sont concernées par ces problèmes, mais Netcost-security.fr a entendu un certain nombre de lecteurs dire que des unités encore plus récentes sont toujours confrontées aux mêmes problèmes.

Les AirPods Pro ont également souffert de problèmes de longévité notables, notamment en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. De nombreux utilisateurs d’AirPods Pro signalent que la durée de vie de leur batterie commence à se dégrader considérablement après environ un an d’utilisation régulière. Apple affirme que les AirPods Pro devraient obtenir jusqu’à 4,5 heures d’écoute, mais cela ne semble être le cas que lorsqu’ils sont encore relativement nouveaux.

Rumeurs AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 devraient apporter un certain nombre de changements et de nouvelles fonctionnalités, mais certains éléments clés resteront les mêmes. Avant tout, si vous espériez que les AirPods Pro 2 offriraient une refonte complète, il semble malheureusement que cela ne se produira pas cette année.

Alors que les AirPods Pro 2 devraient conserver le même design (form factor) intra-auriculaire que la version actuelle, Apple a au moins envisagé une refonte. Bloomberg et Ming-Chi Actu a rapporté qu’Apple avait testé une conception « plus compacte » pour les AirPods Pro qui supprimait la tige qui dépasse actuellement du bas.

Cette conception serait similaire aux bourgeons Amazon Echo, qui présentent une conception sans tige qui est complètement ronde et repose à l’intérieur de l’oreille de l’utilisateur. Cette conception est également similaire à ce que nous avons vu avec le Beats Fit Pro plus tôt cette année (test complet). Compte tenu des composants internes complexes des AirPods Pro, cependant, cela s’est avéré être une refonte trop ambitieuse et la conception devrait maintenant rester la même.

Le site Web 52audioqui a partagé des rendus précis des AirPods 3 avant leur sortie, a partagé des images en juin montrant la conception attendue des AirPods Pro 2. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, la conception semble être presque identique à l’actuel AirPods Pro.

Mais de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont encore attendues avec les AirPods Pro 2, notamment un nouveau design pour le boîtier de charge. 52audio a également partagé une image de ce nouveau boîtier de charge, montrant un design (form factor) légèrement nouveau

Les images montrent également quelques nouvelles fonctionnalités pour le boîtier de charge. Plus remarquable, il semble y avoir des trous pour les haut-parleurs au bas du boîtier. Cela vous permettra de localiser facilement votre boîtier AirPods Pro 2 si vous le perdez en jouant un son du haut-parleur sur le boîtier lui-même.

Il y a aussi une paire de trous métalliques sur le côté du boîtier AirPods Pro 2. Cela semble être conçu pour vous permettre d’attacher une sangle à l’étui. Il existe actuellement un certain nombre d’accessoires tiers pour AirPods Pro qui offrent une sangle intégrée, il est donc logique qu’Apple propose également sa propre solution pour cela.

Au-delà de la conception du boîtier, les AirPods Pro 2 seraient également dotés de nouvelles fonctionnalités liées à la qualité audio. Selon l’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu, AirPods Pro 2 sera le premier des produits AirPods d’Apple à offrir une prise en charge de la lecture audio sans perte.

Actu dit que les AirPods Pro 2 prendront en charge le format Apple Lossless, ou ALAC. Apple a ajouté la prise en charge de la lecture audio sans perte à Apple Music il y a plus d’un an, mais aucun des modèles AirPod actuels ne prend en charge la fonctionnalité en raison des limitations Bluetooth.

En réalité, Netcost-security.fr Des sources ont confirmé que la prochaine génération d’AirPods Pro – nom de code B698 – comportera la prochaine version de la puce H1, le propre processeur audio d’Apple. Il existe également des preuves de la prise en charge du nouveau codec LC3, qui améliorera les appels audio, l’efficacité et la stabilité des appareils Bluetooth.

Idéalement, la nouvelle puce H2 combinée à la prise en charge du nouveau codec LC3 apportera également des améliorations significatives à la fiabilité et à la durée de vie de la batterie.

Devriez-vous acheter les AirPods Pro maintenant ou attendre les AirPods Pro 2 ?

Dans l’état actuel des choses, les rumeurs disent que les AirPods Pro 2 devraient sortir quelque temps avant la fin de 2022. Apple devrait organiser deux événements distincts cet automne : un en septembre avec l’iPhone 14 et un autre en octobre ou novembre, avec de nouveaux Mac et un nouvel iPad Pro.

Les AirPods Pro 2 sont des candidats potentiels pour l’un ou l’autre de ces événements. Ils pourraient également être annoncés via un communiqué de presse, similaire aux AirPods Pro originaux en octobre 2019.

Avec les AirPods Pro 2 dans quelques mois au maximum, il est difficile de recommander l’achat des AirPods Pro d’origine pour le moment. L’une des principales raisons pour lesquelles je dis cela est à cause des problèmes de longévité que j’ai mentionnés plus tôt. Si vous achetez des AirPods Pro aujourd’hui et prévoyez de les conserver pendant plusieurs années, il pourrait devenir plus difficile de les faire réparer en cas de problème.

Si vous avez besoin d’une nouvelle paire d’AirPods immédiatement, les AirPods Pro d’origine sont un bon choix si vous aimez la conception intra-auriculaire avec suppression du bruit. Assurez-vous simplement de ne pas payer le prix fort, car ils sont presque toujours disponibles à la vente auprès d’autres détaillants.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk