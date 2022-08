Rumeur : l’iPad Pro 2022 comportera deux nouveaux « connecteurs à quatre broches » pour les accessoires

Selon les rumeurs, un nouvel iPad Pro devrait être lancé plus tard cette année, avec une nouvelle puce M2 parmi d’autres mises à niveau. Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement Macotakara indique aujourd’hui que l’iPad Pro de cette année pourrait comporter de nouveaux « connecteurs à 4 broches sur les bords latéraux supérieur et inférieur », mais on ne sait pas à quoi ces connecteurs pourraient être utilisés…

L’iPad Pro actuel dispose d’un connecteur à trois broches à l’arrière qui est utilisé pour la connectivité à des accessoires tels que le Magic Keyboard. Des rumeurs ont dit que l’iPad Pro de cette année pourrait également développer cela avec la prise en charge de MagSafe.

Le rapport d’aujourd’hui de Macotakara est basé sur des « sources fiables en Chine » et explique que les prochains modèles d’iPad Pro présenteront la même « conception de boîtier » et « conception de châssis » que l’iPad Pro actuel. La différence, cependant, sera les deux connecteurs à 4 broches qui seraient situés sur les « bords latéraux supérieur et inférieur ».

Le rapport spécule que ces nouveaux connecteurs pourraient « aider à alimenter les périphériques » qui se connectent au port Thunderbolt/USB-C de l’iPad Pro. Il convient également de noter qu’iPadOS 16 permettra aux fabricants d’appareils de créer des pilotes pour l’iPad avec l’ajout de la prise en charge de DriverKit. Les fabricants d’accessoires pourraient utiliser les nouveaux connecteurs à 4 broches pour faciliter ce processus.

Ce qui est particulièrement étrange dans cette rumeur, c’est que les nouveaux connecteurs à 4 broches sont situés sur les « bords latéraux supérieur et inférieur ». Il n’est pas non plus clair si ces connecteurs remplaceront le connecteur intelligent existant situé à l’arrière de l’iPad Pro. S’ils remplacent ce connecteur, cela rompra la compatibilité avec le Smart Keyboard et le Magic Trackpad existants.

Le Smart Connector existant utilise un connecteur à trois broches, tandis que MagSafe sur Mac utilise un connecteur à cinq broches. C’est encore une autre ride dans Macotakara’s affirment qu’il s’agira de connecteurs à 4 broches.

C’est une rumeur étrange qui semble manquer un peu de contexte, mais il est intéressant d’imaginer ce qu’Apple pourrait faire avec une paire de nouvelles options de connectivité sur l’iPad Pro. Avez-vous des suppositions? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :