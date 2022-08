Comment épingler n’importe quel Tweet sur Twitter (épingler le Tweet de quelqu’un d’autre)

Twitter est une plate-forme de médias sociaux très populaire. Il vous permet d’ajouter des messages limités à 280 caractères. Bien que cela puisse sembler être une limite, c’est en fait utile et vous avez peut-être vu une tonne de Tweets devenir viraux. Que ce soit pour les nouvelles ou pour les mèmes.

Bien sûr, un Tweet vous permet d’ajouter un gif, une vidéo ou même un clip audio. Mais que se passerait-il si vous vouliez que tous ceux qui visitent votre profil regardent ce Tweet en particulier ? Eh bien, cela s’appelle un Tweet épinglé, et aujourd’hui, nous allons jeter un œil à comment épingler n’importe quel Tweet y compris le Tweet de quelqu’un d’autre sur le Web ainsi que la version de l’application de Twitter.

Vous pouvez épingler n’importe quel Tweet que vous créez sur votre profil ou à partir du profil de quelqu’un d’autre. Peu importe qu’il s’agisse d’un nouveau tweet ou d’un tweet que vous auriez pu publier il y a plusieurs années. Et la meilleure partie de l’épinglage d’un Tweet ? Il vous faudra moins de 5 secondes pour épingler votre tweet. Eh bien oui, le temps requis peut varier en fonction du Tweet particulier que vous recherchez et cela peut prendre encore plus de temps si vous êtes quelqu’un qui a plus d’une centaine de Tweets. Quel que soit le Tweet, vous pouvez lire ce guide pour savoir comment épingler un Tweet sur votre profil.

Comment épingler n’importe quel Tweet sur Twitter

Twitter est principalement utilisé via le navigateur Web ou via des applications sur les téléphones. Quoi qu’il en soit, nous avons mentionné les étapes à suivre pour épingler un Tweet en utilisant les deux méthodes.

Épingler un Tweet via le Web

Si vous êtes quelqu’un qui utilise Twitter sur un PC ou un ordinateur portable, qu’il soit alimenté par Mac ou Windows, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour savoir comment épingler un Tweet.

Allumez votre PC et connectez-le à Internet. Maintenant, lancez le navigateur Web que vous utilisez pour Twitter. Assurez-vous de s’identifier avec les informations d’identification de votre compte si vous ne vous êtes pas connecté auparavant. Une fois connecté, cliquez sur Profil. Vous le verrez sur votre gauche.

Vous serez redirigé vers votre page de profil. C’est ici que tous vos tweets sont affichés. Pour épingler un Tweet, sélectionnez le Tweet souhaité en cliquant sur les trois points horizontaux dans le coin droit du Tweet. Un menu apparaîtra. Cliquez simplement sur le Épingler à votre profil option.

Vous pouvez maintenant épingler le tweet sélectionné à votre profil. Il apparaîtra en haut, juste en dessous de votre section de profil.

Vous pouvez désépingler le Tweet épinglé en cliquant sur les trois points et en sélectionnant le Détacher ce Tweet option.



Épingler un Tweet via l’application mobile

Lancez l’application Twitter sur votre Android ou iPhone. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l’application. Si vous n’êtes pas connecté à l’application, connectez-vous maintenant. Une fois connecté, appuyez sur votre icône de profil dans le coin supérieur gauche. Une barre latérale va maintenant s’ouvrir. Appuyez sur Profils dans la barre latérale. Une fois sur l’écran de votre profil, choisissez le Tweet que vous souhaitez épingler. À côté du Tweet dans le coin supérieur droit, vous verrez un menu vertical à trois points. Appuyez dessus. Maintenant, choisissez le Épingler au profil option du menu. Le tweet sera maintenant épinglé à votre profil. Vous pouvez désépingler le tweet en appuyant sur le menu à trois points et en sélectionnant détacher.

Comment épingler le Tweet de quelqu’un d’autre sur votre profil

Parfois, vous voudrez peut-être partager un Tweet qui a été publié par quelqu’un d’autre. Si vous souhaitez que le tweet ait plus de portée, vous pouvez l’épingler sur votre profil. Suivez ces étapes pour épingler le Tweet de quelqu’un d’autre sur votre profil.

Tout d’abord, rendez-vous sur le profil de la personne et recherchez le tweet que vous souhaitez épingler sur votre profil. Maintenant, vous devrez copier le lien vers le tweet. Ensuite, dirigez-vous vers TWTools.eu. Ensuite, cliquez sur la case bleue qui dit Épingler n’importe quel tweet.

Maintenant, cliquez sur Autoriser l’accès > Autoriser l’application. Ceci est nécessaire pour que TwTools puisse accéder à votre profil.

Une fois les autorisations accordées, collez simplement le lien du tweet que vous souhaitez épingler sur votre profil.

Maintenant, cliquez sur Épingler ce Tweet. Le Tweet a maintenant été épinglé à votre profil.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez épingler un Tweet sur votre profil Twitter. Le processus, comme vous l’avez peut-être vu, vous prendra moins de 5 secondes pour épingler un Tweet. De plus, lorsque vous épinglez un Tweet, vous verrez une étiquette qui dit Tweet épinglé, c’est pour vous faire savoir que Tweet restera toujours en haut jusqu’à ce que vous décidiez de le détacher. Nous espérons que ce guide vous a aidé à savoir comment épingler un Tweet sur le Web ainsi que sur les appareils Android et iOS.

