DanMachi Memoria Freese Tier List 2022 [All Characters Ranked]

La seule raison pour laquelle un certain nombre de jeux de rôle sont populaires est simplement que vous pouvez choisir et jouer avec un certain nombre de personnages disponibles dans le jeu, ce qui conduit à plus de plaisir. Aujourd’hui, nous parlerons de la liste des niveaux Danmachi Memoria Freese. Il s’agit d’une liste de personnages de la meilleure à la pire classe disponible dans le jeu Danmachi Memoria Freese. Il s’agit d’un jeu mobile disponible gratuitement sur Android et iOS dispositifs. Le jeu est sorti en 2018 et compte depuis lors 12 millions de joueurs à ce jour.

L’objectif principal de ce jeu est que vous devez faire équipe et vous battre contre d’autres équipes dans les donjons. Ce n’est pas nouveau car de nombreux autres jeux proposent un gameplay similaire. Le jeu a un environnement dynamique et si vous êtes quelqu’un qui a regardé l’anime exact, vous apprécierez de jouer au jeu. Donc, que vous soyez un nouveau joueur ou un vétéran de ce jeu, il est préférable de jeter un coup d’œil aux meilleurs et aux pires personnages du jeu.

Danmachi Memoria Freese Liste des niveaux de personnages

Connaître très bien le personnage est l’un des principaux facteurs utiles pour gagner n’importe quel match. Et c’est donc la raison de cette liste de niveaux Danmachi Memoria Freese qui vous aidera à décider quel personnage choisir pour les combats et viser à débloquer les meilleurs personnages. La liste est classée en commençant par la classe S qui est la meilleure et la classe F que vous devriez totalement éviter.

Liste des personnages Danmachi Memoria Freese S Tier

Poing noir Lunor Faust

Tempête cramoisie Ais Wallenstein

Habillé Royal Riveria Ljos Alf

Flèche résonnante Liliruca Arde

L’honneur des elfes Lefiya Veridis

Ligne de mage fidèle Arshe

Vaillante combattante Chloe Lolo

Chevalier Elfe Ryu Lion

Passionnément postal Tione Hiryute

Lion Ryu du vent rugissant

Déesse Vierge Artémis

Danmachi Memoria Freese Une liste de personnages de niveau

Le combattant tout-puissant Asfi Al Andromeda

Pivoine rougissante Tione Hiryute

Beauté éclatante Tiona Hiryute

Courageuse combattante Anya Fromel

Brave épéiste Finn Deimne

Casino Lady Shakti Varma

Robe cramoisie Tione Hiryute

Fushi-kaden Hitachi Chigusa

Lion Ryu déguisé de Gale

La magnifique princesse Ais Wallenstein

Saint Blanc Royal Riveria Ljos Alf

HONOR à la princesse Ais Wallenstein

HONOR Succession Bell Cranel

Longing Bride Liliruca Arde

Beau voyage Liliruca Arde

Archer médicinal Naza Ersuisu

Puissant roi Ottarl

Cranel de cloche de serment de clair de lune

Expert en forge Welf Crozzo

Danmachi Memoria Freese Liste des personnages de niveau B

Ambre Tournesol Tiona Hiryute

Salle de bain Princesse Ais Wallenstein

Elfe béni Filvis Challia

Elfe mignon Filvis Challia

Elven Awakening Lefiya Viridis

Profitez de l’Onsen Liliruca Arde

Gale Ryu Lion

Geisha Elfe Lefiya Viridis

Onsen secret Hitachi Chigusa

Princesse scintillante Ais Wallenstein

Twinkle Stream Tione Hiryute

Blanc Flash Anakitty Automne

Danmachi Memoria Freese Liste des personnages de niveau C

Chat noir Chloé Lolo

Lancier félin Anya Fromel

Roi Ottarl

Masqué Braver Finn Deimne

Onsen Princesse Asfi Al Andromeda

Elfe royal Riveria Ljos Alf

Sailor Princess Asfi Al Andromeda

Règne Supérieur Ottarl

Les gangs de l’ombre

Tonitruant Perseus Asfi Al Andromeda

Volonté de Fer Kashima Ouka

Danmachi Memoria Freese Liste des personnages de niveau D

Argonaut Bell Cranel

Elfe timide Lefiya Viridis

Lapin Princesse Ais Wallenstein

Messieurs chics Finn Deimne

Pallum déguisé Liliruca Arde

Liaris héroïque Ais Wallenstein

Incantation Lefiya Viridis

Fer Guerrier Tsubaki Collbrande

Jeune fille de Ménade Filvis Challia

Samouraï Kunoichi Yamato Mikoto

Loga Bêta d’ombre de lune argentée

Danmachi Memoria Freese Liste des personnages de niveau F

Bénédiction dansante de Tiona Hiryute

Dea Saint au milieu de Teasanare

Lame hurlante Welf Crozzo

Conclusion

Et cela conclut la liste des niveaux Danmachi Memoria Freese des personnages présents dans le jeu. Maintenant que vous savez quels personnages sont les meilleurs et les pires, vous pouvez facilement décider qui fera partie de votre équipe et qui ne devrait pas l’être. Ces types de listes sont importants lorsque vous n’avez peut-être pas une bonne idée du personnage à choisir. Si vous avez un ensemble de listes préférées pour ce jeu, vous pouvez les laisser sur nos réseaux sociaux car cela pourrait aider quelqu’un.

