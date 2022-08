Mode sombre sur Instagram : comment l’activer et le désactiver

Lorsque les smartphones ont commencé à devenir populaires, la ligne de conception prédominante dans le monde des applications était la couleur blanche. Cette tendance était très claire dès le lancement d’iOS 7 en 2013, qui allait de pair avec Android et d’autres systèmes d’exploitation qui voulaient se vendre avec une interface claire, minimaliste et facile à utiliser. Près de 10 ans se sont écoulés depuis cette transition, et maintenant, beaucoup d’entre nous utilisent des interfaces noires. Instagram a l’air bien pire en couleur sombre – nous n’allons pas nous leurrer – mais il existe de nombreuses raisons impérieuses qui peuvent nous faire opter pour le côté obscur. Dans cet article, nous expliquerons pourquoi ce mode existe, comment il aurait pu être activé sur votre mobile sans préavis et comment vous pouvez mettre l’interface Instagram avec le ton que vous préférez, ainsi que récupérer le blanc au cas où vous l’auriez perdu. .

Pourquoi utilisons-nous le mode sombre ?

De plus en plus d’applications prennent en charge ce que nous appelons désormais le « mode sombre ». Comme nous le disions, il y a quelques années, l’esthétique prévalait dans nos smartphones. Nous les avons utilisés pendant longtemps, mais le mobile n’était pas encore devenu un outil aussi important dans nos vies.

Nous utilisons nos smartphones pour les loisirs, pour communiquer même pour le travail. Et c’est la raison pour laquelle nous voulons de plus en plus des interfaces plus sobres. Les couleurs claires comme le blanc finissent par gêner les yeux après de longues périodes d’utilisation, en particulier dans les environnements faiblement éclairés. Par conséquent, le mode sombre nous permet d’utiliser le mobile pendant plus d’heures, retardant la fatigue oculaire.

Et pas seulement ça. Le marché des smartphones est allé de pair avec le développement des technologies d’écran. De nombreux téléphones mobiles tels que ceux de Samsung ou OnePlus utilisent des écrans AMOLED, qui éteignent complètement le pixel du panneau lorsque le noir doit être représenté. Il en va de même pour les smartphones dotés d’un écran doté de la technologie OLED comme l’iPhone 13 Pro : dans ces cas, un pixel éteint indique directement une économie d’énergie. Par conséquent, nous allons allonger considérablement la batterie de notre mobile si nous utilisons des interfaces noires et que nous avons un terminal qui utilise l’un de ces types d’écran.

Pourquoi le mode sombre a-t-il été activé sur mon Instagram ?

Instagram s’est longtemps opposé à l’idée d’implémenter un mode sombre dans son application. C’était dû à des problèmes esthétiques. Cependant, ceux de Zuckerberg ont fini par succomber aux demandes de leurs utilisateurs et cette fonctionnalité est arrivée sur l’application en 2019.

Lorsque la fonction a atteint les terminaux, les plaintes sont également arrivées. De nombreux utilisateurs se sont plaints que l’application est devenue noire sans avertissement. Les réseaux sociaux étaient remplis de personnes qui ne se souvenaient pas d’avoir activé n’importe quel type d’option pour activer le ‘Dark Mode’ d’Instagram, et voulaient revenir à l’état précédent. En effet, de nombreuses personnes ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de cette nouvelle interface, car elle est moins attractive que la version blanche.

Pourquoi est-ce arrivé? Eh bien, les utilisateurs qui se sont plaints avaient raison. Ils n’avaient rien touché, mais l’activation du mode sombre d’Instagram se fait en fonction du thème qui vient par défaut dans le système. En effet, si vous n’avez jamais rien modifié, votre application ressemblera aux paramètres ou à la barre de notification de votre mobile. Heureusement, cela peut maintenant être changé, comme nous vous le dirons un peu plus tard.

Le mode sombre adaptatif d’Instagram

Par défaut, l’activation du mode sombre ou du mode clair d’Instagram se fait en fonction des paramètres de notre téléphone. Dans les terminaux Android et iPhone, nous pouvons décider d’utiliser une interface claire ou sombre. Sur la base de ce paramètre, Instagram fonctionnera avec un fond blanc ou un fond noir.

L’idée est simple : si vous utilisez tous vos mobiles avec une esthétique sombre, cela n’a aucun sens qu’Instagram travaille avec le style opposé. Au début, cette règle devait être strictement respectée et il n’était pas possible de la changer à moins de recourir à diverses astuces. Allez, si vous utilisiez Android en mode clair, Instagram sortirait en mode clair. Et la même chose s’est produite avec les terminaux iOS. Récemment, cette limitation a été modifiée afin que vous puissiez utiliser l’interface comme bon vous semble.

Comment activer ou désactiver le mode sombre d’Instagram

Encore une fois, les plaintes des utilisateurs ont été la clé pour Instagram pour nous permettre de mettre l’application dans le style que nous aimons le plus. Vous pouvez utiliser le mobile en mode clair, mais vous préférez voir Instagram avec un fond sombre. Ou, au contraire, que tout votre iPhone ou Android est vu avec un fond noir, mais que vous préférez l’esthétique claire de l’application Instagram, qui est bien meilleure.

Pour activer ou désactiver le mode sombre ou clair à votre guise, Instagram a activé un sélecteur de thème. Pour modifier les paramètres, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Instagram sur votre iPhone ou votre téléphone Android. Appuyez sur le cercle dans lequel votre photo de profil apparaît dans le coin inférieur droit de l’application. Maintenant, appuyez une fois dans le coin supérieur droit, sur l’icône des trois lignes horizontales parallèles. Une barre de navigation apparaîtra. Nous aborderons la première option, qui est « Paramètres ». Dans la nouvelle liste qui apparaît, faites défiler vers le bas et accédez à l’option « Thèmes ». Ici, à l’intérieur, vous pourrez décider si l’application Instagram doit être vue en couleur sombre ou claire. Par défaut, l’option cochée est ‘System Default’. Cette option indique qu’Instagram sera vu de la même manière que vous voyez votre système Android ou iOS. En laissant cette option cochée, l’application sera vue avec le même style que celui défini dans les paramètres de votre système d’exploitation. Si vous souhaitez utiliser Instagram en mode clair, définissez l’option « Lumière ». Cochez l’option ci-contre si vous préférez le mode sombre. Si vous avez une sorte d’automatisation qui change le thème de votre mobile en fonction de l’heure ou de la luminosité, vous pouvez laisser l’option par défaut si vous le souhaitez.

Comme vous l’avez peut-être vu, il n’est plus nécessaire de devoir changer le thème de notre mobile pour qu’Instagram ressemble exactement à ce que nous aimons. Par conséquent, vous pouvez désormais utiliser votre mobile avec une esthétique sombre et prendre Instagram avec le look clair sans que personne ne vous arrête et sans avoir à recourir aux astuces que nous devions faire auparavant.