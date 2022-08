Créer des rappels avec Siri : Sur iPhone ou Apple Watch

La création de rappels avec Siri vous fait gagner beaucoup de temps et de frappe à long terme. Plus particulièrement, sur iPhone et Apple Watch, c’est beaucoup plus facile que d’aller dans l’application Rappels et de tout taper. Nous allons vous montrer comment c’est fait.

Configurer Siri sur iPhone

Si vous souhaitez utiliser Siri, vous devez d’abord vous rendre dans les paramètres de votre iPhone. Là, vous déterminez si et comment vous souhaitez utiliser Siri. J’ai activé les trois options :

Écoutez « Hey Siri ».

Appuyez sur le bouton latéral pour Siri

Autoriser Siri lorsqu’il est verrouillé

La première option est pratique lorsque vous n’avez pas les mains libres. Il est préférable de ne pas former « Hey Siri » dans votre main directement devant votre bouche lors de sa configuration, mais plutôt comment vous l’utiliserez probablement plus tard. Allongé sur une table peut-être à deux mètres de distance.

L’option avec le bouton latéral vous enregistre la commande avant d’entrer. J’utilise surtout cette option avec l’iPhone car c’est la plus intuitive pour moi.

Et bien sûr, devoir déverrouiller votre iPhone pour que Siri écoute n’est pas pratique. C’est pourquoi j’ai activé les trois options.

Configurer Siri sur Apple Watch

Vous pouvez également configurer Siri sur l’Apple Watch, mais vous avez ici des options légèrement différentes :

Écoutez « Hey Siri ».

Levez-vous pour parler

Appuyez sur la couronne numérique

La première option est explicite : Siri écoute votre commande « Hey Siri ». Vous pouvez vous sauver si vous activez la deuxième option et levez le bras pour donner votre commande vocale. Mais cela ne fonctionne pas toujours de manière fiable pour moi, alors j’appuie toujours sur la couronne numérique. C’est le moyen le plus rapide à mon goût. J’ai la première option activée juste au cas où je n’aurais pas les mains libres.

Mais maintenant, place aux souvenirs.

Créer des rappels avec Siri

Dès que Siri entend les mots « rappelle-moi », le système sait qu’il est sur le point de définir un rappel. Par exemple, « Rappelez-moi : écrivez un article sur Siri. » Vous pouvez également définir un rappel pour une liste spécifique. Par exemple, j’ai une liste intitulée « 🛒 Shopping » que je partage avec ma femme. Quand je dis à Siri de « mettre du lait sur ma liste de courses », c’est exactement ce qu’elle fait. Il est préférable d’essayer différents types et de s’en tenir à celui qui vous convient le mieux.

Créez des rappels avec une alarme limitée dans le temps

Avec Siri, vous pouvez non seulement remplir vos souvenirs de toutes sortes de tâches. Vous pouvez également choisir d’être rappelé à un moment précis. Bien sûr, si l’application s’appelle « rappels ». Pour ce faire, entrez l’heure. Soit en temps fixe, soit en temps relatif. « Rappelle-moi sur [am Donnerstag] à 10 h 00 : Téléchargez l’article sur Siri. »

Par temps relatif, j’entends ceci : « Rappelle-moi Matin à 10h00 pour télécharger des articles sur Siri » ou « Me rappeler dans 5 minutes pour télécharger l’article sur Siri ». Siri comprend les temps relatifs habituels comme Matin, dans une heure ou « Rappelle-moi chaque jeudi prendre des pilules à 8h35. 

Rappel avec date relative et heure absolue Créer un rappel relatif avec Siri

Rappel avec date relative et heure absolue Créez des rappels récurrents avec Siri

Oui, vous pouvez également entrer des rappels réguliers via Siri. Tout cela est très pratique, mais c’est encore mieux.

Créez des rappels avec des alarmes géolocalisées

Non seulement vous pouvez être rappelé à un certain moment, mais aussi lorsque vous atteignez ou quittez un certain endroit. Par exemple lorsque vous arrivez au travail ou lorsque vous êtes à proximité de votre supermarché préféré. Vous devez avoir déjà défini ces lieux. Pour moi, c’est le travail et la maison.

L’entrée et la sortie de la voiture sont automatiquement ajoutées lorsque vous couplez une voiture avec votre iPhone à l’aide de CarPlay. Et puis vous pouvez être rappelé de l’emplacement actuel. Cela vous évite d’avoir à prédéfinir certains de vos propres emplacements.

Donc, si vous voulez toujours qu’on vous rappelle de faire vos courses lorsque vous êtes à proximité de votre supermarché, vous pouvez dire à Siri lors de votre prochaine visite : « Rappelle-moi de faire mes courses lorsque j’atteindrai l’emplacement actuel ».

Lieux définis Créer des rappels à l’arrivée Créez des rappels lorsque vous arrivez à un endroit défini

Créez des rappels plus rapides avec Siri

Pour moi, Siri est le moyen idéal pour créer des rappels. J’appuie sur le bouton, dis une phrase et tout est fait. Cela ne pourrait vraiment pas être plus rapide ou plus facile.

Que pensez-vous des souvenirs ? Utilisez-vous également Siri pour le faire, ou préférez-vous taper ? Avez-vous d’autres conseils de rappel ? Alors laissez-le pour tout le monde dans les commentaires. Et si vous souhaitez créer des rappels avec Google Assistant ou avec Alexa, il vous suffit de cliquer sur les liens vers les articles de Sven.