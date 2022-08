Concept : l’application Contacts d’Apple a besoin d’une nouvelle identité sur macOS

L’un des changements controversés de macOS Ventura est la nouvelle application Paramètres système, qui remplace l’application emblématique Préférences système. Une autre application macOS en retard pour une refonte est Contacts, et un nouveau concept de Apple Guy de base imagine à quoi cela pourrait ressembler…

Comme Apple Guy de base explique, l’application Contacts sur macOS est aujourd’hui assez similaire à l’application Carnet d’adresses de 2003. Les applications partagent une interface similaire à trois colonnes avec des cartes de contact pour chaque personne, basée sur la norme vCard qui a été introduite pour la première fois en 1996.

Basée sur la norme vCard de 1996, l’application Carnet d’adresses (maintenant Contacts) ressemble et fonctionne à peu près de la même manière aujourd’hui qu’en 2003. Vous pourriez penser que c’est peut-être parce qu’en 2003, elle a évolué vers sa forme ultime, et il n’y a tout simplement pas façon dont il peut s’améliorer, mais ce n’est guère le cas. Malgré les progrès de l’apprentissage automatique et des moteurs neuronaux, Contacts semble avoir repoussé toute mise à niveau ou intelligence, restant une application aussi stérile en 2023 qu’elle l’était en 2003. Ce projet est ma tentative de créer une application Contacts meilleure, plus intelligente et moderne pour macOS.

Le concept se concentre sur l’amélioration de l’application Contacts existante avec des mises à jour de conception, de nouvelles capacités d’intelligence et des fonctionnalités qui sont devenues monnaie courante dans d’autres applications système d’Apple. Cela inclut une nouvelle barre latérale qui ajoute des suggestions Siri, des événements à venir, des favoris, des groupes de contacts et des options de contact partagées et d’abonnement.

Par exemple, une fonctionnalité Siri Suggestions dans Contacts pourrait regrouper intelligemment « les détails liés aux contacts dans les applications système et les regrouper dans un menu pratique pour améliorer les informations ».

Pendant ce temps, les options de contact partagé et d’abonnement vous permettraient de « partager des groupes de contacts entre les membres de la famille et la possibilité de vous abonner à des répertoires de contacts ».

D’autres nouvelles fonctionnalités imaginées dans ce concept incluent une meilleure prise en charge des relations familiales, des événements à venir, des photos de profil, de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises, et bien plus encore. Le concept complet est disponible sur le Apple Guy de base site Internet.

