Rufus est mis à jour avec la possibilité d’utiliser Windows 11 avec un compte local

Rufus est l’un des outils les plus populaires parmi les utilisateurs de Windows pour créer leurs clés USB amorçables. Il crée non seulement des lecteurs USB amorçables avec Windows, mais fonctionne également pour créer des lecteurs USB amorçables avec des distributions Linux. Et dans cette nouvelle version, des fonctionnalités assez intéressantes sont ajoutées.

Rufus 3.20 permet à Windows 11 de créer un compte local

Grâce à cette nouvelle version de Rufus, nous pourrons nous passer de la création d’un compte Microsoft. Dans la version initiale de Windows 11, cette exigence ne s’appliquait qu’aux éditions familiales, mais cela a changé dans la version 22H2. À partir de cette nouvelle version de Windows 11, la version Pro du système d’exploitation nécessite également un compte Microsoft.

Mais grâce à Rufus, nous pourrons configurer la clé USB amorçable de manière à ce que lors de l’OOBE (Out-of-box Experience), le système d’exploitation ne nous oblige pas à créer un compte Microsoft lors du processus de configuration.

En plus de cette amélioration majeure, Rufus 3.20 est livré avec d’autres nouvelles fonctionnalités et corrections de bogues. La liste complète des changements est la suivante :