Faut-il acheter un nouveau téléphone maintenant ou attendre l’iPhone 14 ?

Cela devient rapidement le moment de l’année où Apple annonce sa nouvelle gamme phare d’iPhone. Cette année, Apple devrait annoncer et lancer sa toute nouvelle gamme d’iPhone 14 en septembre. Avec ce lancement dans un peu plus d’un mois, devriez-vous acheter un iPhone maintenant ou attendre l’annonce de l’iPhone 14 le mois prochain ?

Les attentes de l’iPhone 14

Comme nous l’avons couvert en profondeur, la gamme d’iPhone 14 devrait inclure quatre nouveaux modèles : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il n’y aura pas d’iPhone 14 mini cette année. Au lieu de cela, Apple prévoit deux modèles avec des écrans de 6,1 pouces et deux modèles avec des écrans de 6,7 pouces.

En termes de design, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max devraient ressembler à l’iPhone 13, tandis qu’Apple a des changements plus importants en réserve pour les appareils iPhone 14 Pro.

Selon un certain nombre de rapports, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront tous deux dotés d’un nouveau design de trou de pilule qui remplace l’encoche. Cela indique qu’au lieu de la conception de découpe d’affichage à encoche, qui a fait ses débuts avec l’iPhone X, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max comporteront une découpe en forme de pilule et une découpe perforée.

La gamme iPhone 14 devrait également inclure des mises à niveau majeures des caméras orientées vers l’arrière et selfie. L’iPhone 14 utilisera la même puce A15 que l’iPhone 13, tandis que l’iPhone 14 Pro utilisera la nouvelle puce A16. Les modèles d’iPhone 14 Pro comprendront également un nouvel écran toujours allumé.

Consultez notre tour d’horizon complet de toutes les dernières rumeurs sur l’iPhone 14 pour un aperçu complet.

Faut-il acheter maintenant ou attendre l’iPhone 14 ?

Il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà la réponse à la question. Avec l’iPhone 14 dans un peu plus d’un mois, vous feriez bien mieux de l’attendre que d’acheter un iPhone maintenant, et ce n’est pas seulement parce que l’iPhone 14 sera le « dernier et le meilleur » avec toutes les meilleures spécifications et fonctionnalités.

L’une des principales raisons d’attendre l’iPhone 14 au lieu d’acheter maintenant est que la sortie de l’iPhone 14 signifiera que d’autres modèles seront moins chers. Une fois que l’iPhone 14 sera disponible, vous pourrez commander un iPhone 12 ou un iPhone 13 moins cher qu’aujourd’hui. Cela est vrai que vous achetiez directement auprès d’Apple ou auprès d’un tiers.

Voici à quoi nous nous attendons à ce que la gamme d’iPhone ressemble une fois l’iPhone 14 annoncé :

iPhone SE

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

Selon les rumeurs, la gamme d’iPhone 14 commencerait à 799 $. Sur la base des prix actuels, nous nous attendons à ce que le prix de départ de l’iPhone 13 tombe à 599 $ et que l’iPhone 12 tombe à environ 499 $.

Comme vous pouvez le voir, vous feriez mieux d’attendre l’iPhone 14 même si vous n’avez pas l’intention de l’acheter. Si vous magasinez pour un nouvel iPhone au mois d’août, il vaut toujours mieux attendre jusqu’en septembre si possible. C’est vrai cette année et à peu près tous les deux ans.

