Les caractéristiques présumées de Nvidia RTX 4070 suggèrent qu’il pourrait correspondre au RTX 3090 Ti

Moulin à rumeurs : C’est un cas d’un autre jour, une autre rumeur RTX 4000. En supposant que cela s’avère exact, la dernière affirmation d’un leaker régulier est une excellente nouvelle pour ceux qui n’ont qu’un œil sur le RTX 4070, une carte soi-disant milieu de gamme qui pourrait potentiellement prendre le RTX 3090 Ti.

Ce n’est que plus tôt cette semaine que le prolifique leaker Kopite7kimi a affirmé que le prochain RTX 4070 Ti avec son GPU AD104 complet pourrait « facilement » correspondre au RTX 3090 Ti. Maintenant, Kopite a mis à jour les caractéristiques de la version non Ti de la carte, et il semble que le RTX 4070 ait remplacé le RTX 4070 Ti, en termes de caractéristiques, la seule différence étant un TDP beaucoup plus faible.

Il y a une mise à jour de RTX 4070.

PG141-SKU331

7680FP32

12G 21Gbps GDDR6X

300W

EST >11000 – kopite7kimi (@kopite7kimi) 4 août 2022

On dit que le RTX 4070 utilise le PG141-SKU331 que l’on pensait auparavant être dans le RTX 4070 Ti. Il contient également 7 680 cœurs CUDA ou 60 multiprocesseurs de streaming (SM), 30 milliards de transistors et jusqu’à 160 ROP. Il y a 48 Mo de cache L2 et 12 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps sur un bus 192 bits, ce qui lui donne une bande passante maximale de 504 Go/s.

Mais une différence critique entre les nouvelles caractéristiques du RTX 4070 et les précédentes du RTX 4070 Ti est le TDP. Comme pour les autres fuites de Lovelace, Kopite pense que la carte Ti comportera un TDP assez lourd de 400 W, ce qui n’est pas loin du TDP de 450 W du RTX 3090 Ti. Le RTX 4070, cependant, est inférieur de 100 W à 300 W, ce qui pourrait concerner des conceptions personnalisées plutôt que des éditions Founders. C’est à peu près la même chose que le RTX 3070 Ti qui, selon Nvidia, a un TDP de 290 W.

Les nouvelles caractéristiques supposées constituent une grande amélioration par rapport aux revendications précédentes du RTX 4070. Ceux-ci avaient la carte avec le PG141-SKU341 avec 10 Go de VRAM à 18 Gbit/s et un bus mémoire 160 bits pour une bande passante de 360 ​​Go/s.

Une autre partie passionnante du tweet est le prétendu score Time Spy Extreme de Kopite. Ils affirment que le RTX 4070 peut désormais atteindre plus de 11 000, contre 10 000 auparavant, ce qui le rapproche d’un score RTX 3090 Ti (Founders Edition).

Comme toutes les rumeurs, prenez celle-ci avec beaucoup de sel. Cela laisse également la question de ce que Nvidia a prévu pour le RTX 4070 Ti – une version réduite de l’AD103 trouvée dans le RTX 4080 est une possibilité.