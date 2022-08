Les utilisateurs de Starlink en France dépassant 250 Go / mois d’utilisation de données pourraient voir des vitesses plus lentes en octobre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La limitation du réseau arrive bientôt pour les utilisateurs de Starlink en France. Dans un récent e-mail envoyé aux clients, la société a révélé une politique d’utilisation équitable qui entrera en vigueur en octobre et donnera la priorité aux utilisateurs ayant une consommation de données inférieure à 250 Go/mois. Ceux qui dépassent cette limite peuvent s’attendre à des vitesses de réseau plus lentes, qu’ils peuvent résoudre en payant 10 € pour 100 Go de données supplémentaires et en récupérant un accès prioritaire.

Dans le cadre du nouveau programme driver de Starlink pour les utilisateurs en France métropolitaine, les frais de service mensuels de l’entreprise sont pratiquement divisés par deux, passant de 99 €/mois à 50 €/mois. Alors que ce changement – qui est maintenant en vigueur – a été fait pour ajouter autant d’utilisateurs que possible sur le réseau, Starlink a également annoncé une prochaine politique d’utilisation équitable pour éviter la congestion du réseau et maintenir la qualité du service.

Cette politique, qui sera mise en œuvre en octobre, vise à donner un accès prioritaire aux clients dont la consommation mensuelle de données est inférieure à 250 Go. Ceux qui franchissent cette limite peuvent s’attendre à ce que leur connexion soit ralentie pendant les périodes de congestion du réseau.

Starlink indique que ces utilisateurs auront toujours accès à des données illimitées (malgré les vitesses plus lentes) et qu’ils peuvent récupérer un accès prioritaire sur le réseau en payant 10 € pour 100 Go de données supplémentaires.

L’e-mail de l’entreprise, tel que partagé sur Reddit, révèle également que cette hiérarchisation des utilisateurs est uniquement basée sur l’utilisation des données et ne tient pas compte du fournisseur de contenu.

La prochaine politique d’utilisation équitable de Starlink pourrait potentiellement signifier davantage de plafonds de données à haut débit et/ou de mesures de limitation à l’avenir qui pourront être étendues à d’autres pays une fois que l’entreprise aura obtenu suffisamment de commentaires des utilisateurs en France.

Ces derniers, en particulier les gros consommateurs d’Internet, seront probablement contrariés par cette évolution puisque la limite n’était pas en place lorsqu’ils se sont initialement inscrits au service. Désormais, ils devront débourser davantage pour obtenir des blocs de données supplémentaires une fois que leur connexion aura été dépriorisée.

Comme le note PCMag, le document d’assistance de Starlink pour le marché français indique que cette mesure vise à empêcher les « utilisateurs avancés » de Starlink d’accaparer le réseau et donnera plutôt la priorité aux autres utilisateurs pendant les heures de pointe. Ces utilisateurs expérimentés verront leur vitesse ralentie « proportionnellement » à l’utilisation du réseau, et leur connexion ne sera pas limitée pendant les périodes de non-congestion.