Apple HR a mal géré les allégations d’inconduite grave ; représailles contre certaines femmes

Un rapport cite aujourd’hui 15 femmes différentes accusant Apple HR d’avoir mal géré des allégations d’inconduite grave, et plus de la moitié d’entre elles affirment que l’entreprise a exercé des représailles contre elles pour avoir porté plainte.

L’une des allégations concernait une agression sexuelle commise en dehors des heures et des locaux de travail. Cela peut être un domaine délicat pour les entreprises – mais le responsable des ressources humaines qui a répondu aurait été totalement dédaigneux, comparant l’attaque à «un accident de la circulation mineur»…

La Financial Times rapports sur l’agression sexuelle, dans laquelle une femme a été partiellement déshabillée par un collègue alors qu’elle dormait.

Megan Mohr en était à cinq ans de carrière chez Apple quand, en 2013, un collègue masculin a profité d’elle après une soirée platonique à boire ensemble. Après que le collègue l’a ramenée chez elle et l’a aidée à l’intérieur, elle s’est brièvement endormie avant de se réveiller au son d’un clic. La collègue avait enlevé sa chemise et son support-gorge. Il prenait des photos et souriait.

Mohr a déclaré qu’une mauvaise expérience précédente avec Apple HR signifiait qu’elle n’avait même pas pris la peine de signaler l’incident à l’époque, mais qu’elle s’était ensuite sentie habilitée à le faire par le mouvement #MeToo. Cependant, on lui a dit qu’Apple n’aurait pas agi à l’époque, même si le collègue avait reconnu l’infraction.

Elle n’avait aucune preuve et n’appelait pas à une enquête. Elle pensait juste que les RH devraient être conscientes du caractère de la personne et a demandé qu’elles ne soient jamais placées dans le même département. Mohr pensait que c’était une demande modeste, mais l’échange d’e-mails vu par le Financial Times est rapidement devenu rigide et défensif. Le représentant des RH a fait preuve de peu d’empathie ou d’expérience en matière d’inconduite sexuelle. Il a comparé son expérience à « un accident de la circulation mineur » pour expliquer comment Apple ne pouvait pas vraiment s’impliquer. « Bien que ce qu’il a fait soit répréhensible en tant que personne et potentiellement criminel, en tant qu’employé d’Apple, il n’a enfreint aucune politique dans le cadre de son travail chez Apple », a écrit HR. « Et parce qu’il n’a enfreint aucune politique, nous ne l’empêcherons pas de rechercher des opportunités d’emploi qui correspondent à ses objectifs et à ses intérêts » […] « Malheureusement, l’incident n’était pas dans le contexte du travail d’Apple [so] il est très probable qu’une enquête d’Apple n’aurait renvoyé «aucune conclusion» et qu’aucune sanction ne serait prononcée. Même si le délinquant aurait admis avoir pris les images.

Mohr a ensuite quitté l’entreprise et dit qu’elle veut qu’Apple soit à la hauteur de ses valeurs revendiquées.

« Je veux juste qu’Apple soit l’entreprise qu’elle prétend être pour ses clients. »

Les avocats du droit du travail affirment que les incidents sans rapport avec le travail peuvent poser des problèmes juridiques aux entreprises, mais en général, aux États-Unis, les employés peuvent être licenciés pour leur comportement en dehors du travail.

Une femme blanche a appelé la police après qu’un homme noir observant des oiseaux dans Central Park à New York lui ait demandé de tenir son chien en laisse. Elle a été accusée d’un crime – dépôt d’un faux rapport de police. Son employeur, la société d’investissement Franklin Templeton, l’a licenciée peu de temps après. Une animatrice de radio du New Hampshire a perdu son émission après avoir publié une vidéo d’elle-même exigeant que les paysagistes latinos parlent anglais. Une agence d’assurance de Floride a licencié un employé à la suite de son explosion chez Costco lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne portait pas de masque.

La Californie dispose de protections supplémentaires qui rendent la tâche un peu plus difficile, mais même dans ce cas, un employeur peut évaluer l’impact probable sur l’entreprise et agir en conséquence.

Même dans [states like California], les employeurs disposent d’une grande marge de manœuvre pour maintenir un lieu de travail sûr et paisible. Si le comportement de quelqu’un en dehors du travail révèle un côté de lui qui peut compromettre ses relations avec ses collègues ou ses clients, ou suggère qu’il pourrait être sujet à la violence ou à l’agression, les employeurs seraient avisés de le licencier, déclare Kate Bischoff, avocate du travail au Minnesota et fondateur de tHRive Law & Consulting. « Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, la frontière entre le personnel et le professionnel est si confuse qu’on ne peut pas nécessairement les séparer », ajoute-t-elle.

La FT L’article indique que le journal a interrogé 15 employées d’Apple, actuelles et anciennes, dans au moins sept départements Apple couvrant six États américains.

Les femmes ont partagé les allégations de l’apathie d’Apple face aux plaintes pour inconduite. Huit d’entre eux disent avoir subi des représailles, tandis que sept ont trouvé les RH décevantes ou contre-productives.

Apple a déclaré qu’il souhaitait avoir « un environnement dans lequel les employés se sentent à l’aise de signaler tout problème », mais reconnaît qu’un travail est nécessaire pour remédier aux défaillances signalées.

« Certains comptes soulevés ne reflètent pas nos intentions ou nos politiques et nous aurions dû les traiter différemment, y compris certains échanges rapportés dans cette histoire », a déclaré Apple. « En conséquence, nous apporterons des changements à notre formation et à nos processus. » Il a refusé de commenter des cas spécifiques « par respect pour la vie privée des personnes impliquées ».

Ce n’est pas la première fois qu’Apple HR est accusé d’avoir ignoré des plaintes pour faute grave.

Jusqu’à présent, nous avons reçu près de 500 réponses et des centaines d’histoires de racisme, de sexisme, de discrimination, de représailles, d’intimidation, de harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. […] Le fil conducteur ? Être ignoré par les RH.

Photo : Tim Gouw/Unsplash

