Realme GT 2 Pro Android 13 Early Access est mis en ligne

Le Realme GT 2 Pro est le premier téléphone Realme à bénéficier du programme Android 13 Early Access. Android 13 est la dernière version d’Android actuellement disponible en version bêta, mais la mise à jour stable arrive bientôt. Et alors que Google approche de la sortie d’Android 13, d’autres OEM se préparent également à un système d’exploitation personnalisé basé sur Android 13. Et en parlant de Realme, l’OEM ouvre maintenant le programme Android 13 Early Access pour Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro est le téléphone phare actuel de Realme. Et jusqu’à la sortie de la mise à jour stable Realme UI 4.0 basée sur Android 13, Realme testera uniquement la version bêta d’Android 13. La mise à jour Realme UI 4.0 devrait être publiée au cours du dernier trimestre. Mais pour l’instant, nous ne savons pas si l’accès anticipé à Android 13 pour le Realme GT 2 Pro est basé sur Realme UI 4. Cependant, d’après certaines captures d’écran sur la page officielle, la mise à jour semble être basée sur Realme UI 3.0 .

L’application Android 13 Early Access est ouverte à un nombre limité d’utilisateurs. Realme n’a pas mentionné le nombre exact de sièges, mais les utilisateurs qui soumettent des candidatures en premier auront plus de chances. L’application Early Access commence le 4 août et il n’y a pas de limite de temps mais le nombre de places disponibles est limité.

Maintenant, si vous souhaitez essayer Android 13 Early Access sur le Realme GT 2 Pro, vous devez soumettre la candidature dès que possible. Mais il y a certains points que vous devez connaître et suivre avant de soumettre la candidature.

Assurez-vous que votre téléphone n’est pas rooté

Mettez à jour votre Realme GT 2 Pro vers la version requise : RMX3301_11.A.16/ RMX3301_11.A.17

Il peut avoir des bugs majeurs

Maintenant, pour postuler à l’accès anticipé Realme GT 2 Pro Android 13, suivez ces étapes.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone.

Maintenant, allez à À propos de l’appareil > icône Realme UI et appuyez sur trois points dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez Version d’essai > Accès anticipé et appuyez sur Appliquer maintenant.

Remplissez les informations requises et appuyez sur Soumettre.

L’équipe Realme va maintenant vérifier votre application. Et si votre laissez-passer et vos sièges sont vacants, vous obtiendrez bientôt une mise à jour OTA sur votre appareil. Vérifiez donc les mises à jour après un certain temps. Si la mise à jour est disponible, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde complète avant d’installer la mise à jour.

Android 13 Early Access est l’une des premières mises à jour bêta, il pourrait donc contenir des bogues majeurs. Je recommande de l’installer sur le téléphone secondaire et non en tant que pilote quotidien. Mais si vous avez mis à jour vers Android 13 Early Access et que vous souhaitez maintenant revenir à Android 12 stable, vous devrez installer le package Rollback sur votre téléphone. Le processus de restauration supprimera toutes les données.

Vous pouvez installer ce fichier à partir de l’option d’installation locale sur la page de mise à jour logicielle. Allez-vous postuler pour l’accès anticipé à Realme GT 2 Pro Android 13 ? Si oui, n’hésitez pas à partager les nouvelles fonctionnalités et les modifications dans la section des commentaires.

