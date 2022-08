Comment monter de niveau rapidement dans Multiversus et obtenir des pièces et de l’XP

Multiversus continue sa marche imparable pour devenir le jeu le plus populaire de l’été, si ce n’est déjà fait. Dans les prochains jours, il recevra une mise à jour qui changera certains personnages, et très bientôt aussi sa première passe de combat, mais pour le moment, l’une des principales préoccupations des joueurs est de débloquer des personnages et d’acquérir de l’expérience pour améliorer chacun d’entre eux. leur.

C’est ainsi que vous obtenez des pièces et de l’expérience dans Multiversus

Vous devez savoir que lorsque nous jouons avec un personnage, nous accumulons déjà de l’expérience pour lui, même si, comme il est évident, les victoires nous en apporteront encore plus, que nous jouions en groupe ou seul. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’en jouant avec un ami, cette quantité d’XP sera augmentée jusqu’à 30 %.

De plus, comme d’habitude dans les jeux de service et plus particulièrement dans ceux qui ont des passes de combat et sont structurés par saisons, il est également possible d’acquérir de l’expérience en complétant des défis quotidiens, des défis et des jalons dans le jeu. Il faut s’attendre à ce que tous soient mis à jour fréquemment.

Et maintenant parlons des pièces de monnaie, qui sont obtenues de la même manière. En jouant à des jeux et en complétant des défis pour débutants – extrêmement simples – nous obtiendrons cette monnaie virtuelle que nous utiliserons principalement pour deux choses : débloquer de nouveaux personnages – qui coûtent 2 000 pièces – et obtenir des améliorations au fur et à mesure que nous progressons avec chacun d’eux.

Multiversus est désormais disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.