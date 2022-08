Facebook Live Shopping sera abandonné au profit d’Instagram Reels

En 2020, Facebook a annoncé une nouvelle expérience d’achat pour ses utilisateurs appelée « Facebook Live Shopping » afin que les gens puissent acheter directement à partir de flux en direct sur le réseau social. Cependant, la société a annoncé mercredi que Facebook Live Shopping était interrompu.

Comme détaillé par la société dans un article de blog, Facebook Live Shopping sera complètement fermé à compter du 1er octobre 2022. À partir de cette date, les utilisateurs ne pourront plus héberger d’événements Live Shopping sur Facebook. Bien sûr, Facebook Live sera toujours disponible pour les utilisateurs, mais sans options pour créer et vendre des produits lors des diffusions en direct.

Facebook affirme que le comportement des consommateurs a changé, car la plupart des utilisateurs du réseau social semblent préférer les vidéos au format court. C’est pourquoi la société se concentrera désormais encore plus sur Instagram Reels, qui propose également une option similaire permettant aux utilisateurs de marquer des produits dans une vidéo.

Fait intéressant, Facebook n’est pas la seule plate-forme à abandonner les expériences d’achat en direct. Il y a à peine un mois, TikTok a annoncé qu’il n’apporterait plus TikTok Live Shopping aux États-Unis après des résultats décevants avec la fonctionnalité au Royaume-Uni. En Chine, le marché domestique de TikTok, le Live Shopping est devenu très populaire et lucratif, mais la fonctionnalité ne s’est jamais avérée attrayante pour les utilisateurs occidentaux.

Selon les rapports internes de TikTok, l’adoption globale de la fonctionnalité Live Shopping était encore « faible et naissante », ce qui a entraîné de faibles ventes malgré les subventions et les incitations en espèces pour encourager les marques et les influenceurs à utiliser la plateforme. Facebook pourrait être confronté à une situation similaire avec sa propre fonctionnalité.

La semaine dernière, Meta (la société de Mark Zuckerberg qui possède Facebook) a annoncé sa toute première baisse de revenus trimestrielle. Selon les analystes de Wall Street, la concurrence avec TikTok et les directives de confidentialité d’Apple sont devenues un défi majeur pour l’entreprise.

