L’encodeur Intel Arc AV1 bat les encodeurs H.264 d’AMD et de Nvidia lors des premiers tests

En bref : Intel a eu du mal à lancer sa série de cartes graphiques dédiées de première année, luttant pour les livrer aux consommateurs à temps et peut-être avec des résultats peu impressionnants dans les benchmarks de jeu. Cependant, ils représentent le début de l’encodage hardware AV1, et les premiers tests montrent de gros gains d’efficacité par rapport aux encodeurs Nvidia et AMD H.264.

L’encodeur hardware AV1 du nouvel Arc A380 d’Intel a détruit les encodeurs Nvidia et AMD H.264 lors des premiers tests en conditions réelles cette semaine. Les résultats sont une bonne nouvelle pour l’entrée d’Intel dans l’espace GPU et sont de bon augure pour l’avenir d’AV1 dans la création de contenu.

À la fin du mois dernier, des ordinateurs équipés des cartes graphiques d’entrée de gamme Arc Alchemist d’Intel ont fait leur entrée sur le marché international après des semaines de retard. YouTuber EposVox a acheté l’un des premiers A380 disponibles et a mesuré son encodage AV1 par rapport à plusieurs encodeurs H.264.

Voir aussi: Examen de l’Intel Arc A380 de Netcost-security.fr

Le prise en charge du nouveau codec vidéo AV1 s’est rapidement développée au cours des derniers mois. Il promet une compression plus efficace que des concurrents comme VP9 ou H.264 et est libre de droits, contrairement à H.265.

Cependant, le décodage AV1 nécessite un hardware relativement récent comme les cartes graphiques de la série RTX 3000 de Nvidia, les GPU Radeon 6000 d’AMD ou les processeurs Intel de 11e génération ou plus récents.

Les appareils Apple ne le supportent pas encore, mais une puce Qualcomm Snapdragon le sera l’année prochaine. Les services de streaming comme YouTube, Twitch et Netflix prennent en charge au moins partiellement AV1 pour le moment et étendront probablement leur prise en charge à l’avenir. Firefox a ajouté le décodage hardware AV1 en mai après s’être appuyé uniquement sur le décodage logiciel.

Alors que le décodage hardware pour afficher le contenu AV1 gagne en popularité, l’encodage pour produire des vidéos AV1 n’était possible que via un logiciel jusqu’à Intel Arc. Les résultats d’EposVox indiquent que les créateurs de contenu pourraient souhaiter passer au codec à mesure que son utilisation s’élargit.

Lors de la diffusion de jeux comme Halo Infinite et Battlefield 2042, l’encodeur AV1 d’Intel a produit une vidéo nettement plus propre que les encodeurs H.264 comme NVENC de Nvidia, AMF d’AMD et QSV d’Intel, même à des débits inférieurs. L’encodeur Intel AV1 à 3,5 Mbps semble battre AMD et Nvidia à 6 Mbps. L’avance d’AV1 diminue à des débits plus élevés, mais à 6 Mbps, elle surpasse toujours les résultats à 8 Mbps des autres fournisseurs de GPU.

Ces tests suggèrent qu’à mesure que de plus en plus d’appareils et de services ajoutent la compatibilité AV1, ils fourniront des flux de meilleure qualité en utilisant moins de données. L’encodage hardware AV1 pourrait être intégré aux GPU de nouvelle génération de Nvidia et d’AMD, qui devraient arriver plus tard cette année.