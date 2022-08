Les Gardiens de la Galaxie cachent un Easter Egg que personne ne sait révéler

L’Easter-egg de l’infini

L’univers Marvel est rapidement devenu le roi des Easter-eggs, nous donnant d’innombrables mentions, références et apparitions dans presque tous ses projets qui ravissent les fans. Mais sans aucun doute, il y a un Easter-egg qui remporte le prix du plus intéressant, peut-être, de l’histoire des films de super-héros.

Avant de parler de cette référence impressionnante, permettez-moi de souligner qu’il est assez courant que, chaque fois que Marvel sort un nouveau film ou une nouvelle série, Internet regorge de publications qui vous montrent tous ces détails que vous n’avez pas vus et font référence à des moments, des objets ou lieux à l’intérieur de l’univers de la fiction elle-même.

Eh bien, nous avons cet Easter-egg dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Et qu’est-ce que c’est?Vous vous demandez sûrement, car nous sommes désolés de vous dire que personne ne le sait.

Qui peut être?

C’est vrai, il y a un détail caché dans le film mettant en vedette Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista que personne n’a encore pu découvrir aujourd’hui. Cela a été confirmé par le réalisateur du film James Gunn lors de la tournée de promotion de la sortie du film en DVD fin 2014. Ce mystère a fait débat parmi les fans, comme certains prétendent l’avoir découvert, mais sans confirmation officielle par Marvel Studios ou les membres des films Les Gardiens de la Galaxie.

Récemment, le réalisateur a de nouveau parlé de cette curieuse référence, confirmant qu’il ne révélera de quoi il s’agit qu’après la première du troisième film, qui arrivera le 5 mai 2023. Selon ses propres mots, « Je ne veux pas affecter la joie du peuple s’il arrive que quelqu’un réussisse à tout arranger. Hâte de savoir ce que c’est !

Je mets un moratoire officiel sur la réponse aux suppositions sur l’oeuf de Pâques dans GotG Vol 1 jusqu’à la sortie du Vol 3, car je ne veux affecter le plaisir de personne du Vol 3 si, par hasard, quelqu’un obtient le tout. Pardon! 🪺 —James Gunn (@JamesGunn) 2 août 2022

Cette déclaration vient du fait que le cinéaste connu pour d’autres films tels que Super ou The Suicide Squad est très enclin à répondre aux questions des fans sur ses réseaux sociaux, mais surtout sur Twitter. De plus, le fait que l’oeuf de Pâques ne soit révélé qu’après mai prochain a conduit certains à spéculer que ce détail pourrait être un spoiler majeur pour le nouveau film.

Ce ne serait pas la première fois qu’une référence à une bande pourrait en gâcher une plus tard. Par exemple, dans Captain America Civil War, il y a une scène où plusieurs héros sont assis à une table. Sur le côté gauche, nous trouvons War Machine, Black Widow et Captain America, avec Iron Man derrière, tandis que de l’autre côté, nous trouvons Vision, Scarlet Witch et Falcon. Cette scène, si cet Easter-egg avait été découvert, aurait gâché la fin d’Infinity War puisque ceux de droite mourraient à cause du claquement de Thanos et ceux du côté opposé ne le seraient pas.

Et toi? Vous pensez savoir ce qu’est le mystérieux easter egg des Gardiens de la Galaxie ?