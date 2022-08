« Amazing Bomberman » arrive ce vendredi sur Apple Arcade

Bomberman est une franchise de jeu classique et populaire créée en 1983. Depuis lors, le jeu a eu plusieurs suites et retombées publiées pour différentes plates-formes, telles que les consoles Nintendo, PC, PlayStation et Xbox. Maintenant, la franchise arrive bientôt sur les appareils Apple pour la première fois, disponible exclusivement pour les abonnés Apple Arcade.

L’annonce a été faite par Konami, qui possède actuellement la franchise Bomberman. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux Bomberman, ils consistent essentiellement en un style de jeu dans lequel le joueur doit vaincre des ennemis en plaçant des bombes. Il existe plusieurs power-ups qui augmentent la force de vos bombes – qui peuvent également finir par vous tuer.

Amazing Bomberman combine un gameplay classique avec de la musique originale créée par divers artistes japonais, ainsi que de nouvelles façons de jouer. Par exemple, les joueurs auront la possibilité de jouer en ligne avec des personnes du monde entier ou avec leurs amis, ainsi qu’un mode d’entraînement pour les joueurs en solo.

Dans un bref teaser partagé par les développeurs, on peut voir qu’Amazing Bomberman combine des éléments visuels des jeux originaux avec des personnages modernes et personnalisables. Selon Konami, il y aura des objets de collection à personnaliser tout au long du gameplay. Bien sûr, ces articles seront disponibles gratuitement puisque les jeux Apple Arcade n’ont pas d’achats intégrés.

AMAZING BOMBERMAN introduit le chaos musical dans la série légendaire alors que les joueurs utilisent différents types de bombes pour briser les obstacles et collecter des objets spéciaux au fur et à mesure que la scène change pour correspondre à différentes chansons. Le jeu se lance avec sept scènes jouables différentes et propose une musique originale composée par des artistes du Japon et de l’étranger.

Disponibilité de « Amazing Bomberman »

Tout comme les autres jeux Apple Arcade, Amazing Bomberman sera jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Aux États-Unis, l’abonnement Apple Arcade coûte 4,99 $ par mois avec un essai gratuit d’un mois. Apple Arcade est également inclus dans le forfait Apple One, à partir de 14,95 $ par mois aux États-Unis.

Vous pouvez désormais définir un rappel sur l’App Store lorsque Amazing Bomberman sera disponible sur l’App Store. Le lancement est prévu le vendredi 5 août.

Assurez-vous de jeter un œil aux offres spéciales sur les contrôleurs de jeu compatibles avec les appareils Apple.

